In estate, le porte aperte non permettono di avere la casa sempre profumata perché la circolazione dell’aria porta con sé anche il buon odore “conservato” in casa.

Questo accade soprattutto per i pavimenti, che tendono a perdere il loro profumo subito dopo averli lavati.

Ma non con i nostri trucchetti! Oggi, infatti, vedremo come avere pavimenti che profumano di fresco in estate con questi trucchetti!

Bicarbonato e Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vi proponiamo di provare consiste nel combinare il bicarbonato con il sapone di Marsiglia, i quali vantano proprietà pulenti molto delicate che li rendono perfetti per ogni tipologia di materiale senza il rischio di danneggiarli. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere un cucchiaio di bicarbonato in un secchio contenente circa 2 litri di acqua, versare, poi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e mescolare il tutto.

Dopodiché, immergete uno straccio nella miscela così ottenuta, strizzatelo bene e passatelo sulla superficie del vostro pavimento strofinando energicamente in modo da rimuovere tutto lo sporco. Vi suggeriamo, inoltre, di passarlo più volte sul pavimento così da fissare il buon profumo!

Aceto

Oltre al bicarbonato e al sapone di Marsiglia, è molto efficace anche l’aceto, il quale è in grado di sgrassare, ma anche di lucidare! Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per far brillare l’acciaio della cucina!

Dovrete, quindi, versare un bicchiere di aceto in un secchio d’acqua e aggiungere 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite. Vi suggeriamo fragranze come quelle agrumate in modo da portare un profumo di fresco in casa! Una volta ottenuta la miscela, immergete un panno al suo interno, strizzatelo bene e passatelo sui pavimenti: e ora godetevi il profumo!

N.B Ricordatevi di non utilizzare mai l’aceto sul marmo o sui pavimenti di pietra naturale perché potrebbe opacizzarli o corroderli.

Miscela profumata

Se volete una miscela ancora più profumata, ancora vi suggeriamo di combinare insieme più ingredienti fino ad ottenere una sorta di detersivo fai da te per pavimenti super profumato!

Vi basterà aggiungere 2 tazze di bicarbonato di sodio e mezza di aceto in un secchio contenente circa 1 litro di acqua calda, e versare, poi, qualche goccia di olio essenziale al limone, all’arancia, al mandarino o alla menta.

Dopodiché, immergete uno straccio nella soluzione così ottenuta e passatelo sulla superficie del vostro pavimento più volte. Infine, fate asciugare e…che profumo!

N.B Anche in questo caso, ricordatevi di non utilizzare l’aceto in caso di pavimento di marmo o di pietra naturale perché potrebbe corroderli.

Trucchetto del panno

Soprattutto in estate, potrebbe essere faticoso lavare sempre i pavimenti ogni volta che vogliamo diffondere un buon profumo in casa. Per questo, vi suggeriamo il trucchetto del panno in grado di portare il buon odore sui pavimenti senza troppa fatica!

Versate, quindi, 25 ml di sapone di Marsiglia liquido in una brocca graduata contenente 750 ml di acqua e aggiungete, poi, 25 gr di bicarbonato e 5 gocce di olio essenziale della fragranza che preferite maggiormente. Dopodiché, travasate la miscela in un flacone con spray, lasciate riposare per almeno una giornata per far impregnare l’odore e il giorno dopo provate il trucchetto del panno!

Per provarlo, dovrete spruzzare la miscela così ottenuta direttamente su un panno in microfibra avvolto attorno allo spazzolone e passarlo sul vostro pavimento più volte. Non solo sentirete un buon profumo diffondersi per la casa, ma poiché non avrete bagnato il pavimento, non dovrete neppure aspettare che si asciughi!

N.B Vi ricordiamo di provare questo trucchetto dopo aver già rimosso la polvere e lo sporco sul pavimento con l’aspirapolvere o una scopa.

Detersivi naturali per pavimenti

E a questo punto, ecco per voi un video per vedere come realizzare dei detersivi naturali per ogni tipologia di pavimento!

Avvertenze

Vi ricordiamo di non usare l’aceto sui pavimenti in marmo e pietra naturale. Accertatevi sempre della tipologia di pavimento prima di procedere con i rimedi indicati.