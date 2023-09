A volte ci sono delle superfici della casa difficili e faticose da pulire in quanto troppo grandi o perché poste troppo in alto.

Per questo, ci serviamo di scale, ma diciamocelo, a volte sono veramente un ingombro! Ma non temete perché c’è il metodo della scopa e dello straccio che può venire in vostro soccorso!

Volete sapere dove e come usarlo per pulire più velocemente e senza fatica? Vediamolo insieme!

Piastrelle del bagno

Innanzitutto, vediamo come pulire a fondo le piastrelle del bagno che sono una bella gatta da pelare perché riempiono tutto l’ambiente e procedere con una singola spugnetta potrebbe essere davvero faticoso oltre che impossibile se consideriamo i punti più alti della parete piastrellata.

In questo caso, quindi, vi suggeriamo innanzitutto di avvolgere una scopa con un panno cattura polvere, avendo cura di legarlo con un elastico in modo da fermarlo, capovolgere la scopa e passarla su tutte le piastrelle del bagno (fino alla parte più alta).

Dopodiché, procedete con la pulizia vera e propria, questa volta immergendo lo straccio in microfibra in un secchio contenente acqua calda, 1 bicchiere e mezzo d’aceto bianco e il succo di 1 limone e strizzandolo in modo da lasciarlo abbastanza umido.

A questo punto, avvolgete il panno attorno alla scopa, fissatelo con un elastico in maniera resistente e capovolgendo la scopa, ripassatela sulle piastrelle strofinando. Vi ricordiamo, ovviamente, di risciacquare più volte lo straccio in modo da pulire a fondo le piastrelle. Infine, strizzatelo per non lasciare gocce d’acqua e cercate di asciugare: le piastrelle saranno pulite come non mai!

Se avete, però, piastrelle in marmo, immergete lo straccio in una miscela composta da acqua, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia. Quest’ultimo ingrediente, infatti, è noto proprio per le sue proprietà pulenti delicate!

E per le finestre? (VIDEO)

Oltre alle piastrelle, questo rimedio può essere utilizzato anche per pulire le finestre. Ecco un video per vedere come fare!

Polvere e ragnatele sui muri

Un’altra superficie su cui potete utilizzare il trucchetto della scopa e dello straccio è il muro e le pareti di casa su cui spesso si accumula la polvere e su cui spesso troviamo anche le ragnatele.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Anche in questo caso, quindi, dovrete avvolgere uno straccio intorno a una scopa, fissarlo con un elastico, e passare la scopa più volte sulle pareti fino ad eliminare tutto lo sporco.

Di tanto in tanto, ricordatevi di scuotere lo straccio così da rimuovere la polvere accumulata. Per un effetto ancora più efficace, potete anche avvolgere la scopa con un panno in lana o con delle vecchie calze in microfibra, in quanto assorbono molto.

Sopra i mobili

La polvere tende ad accumularsi anche molto sopra i mobili, che ritroviamo spesso ricoperti. Poiché la parte superiore dei mobili non è facilmente arrivabile, il trucchetto della scopa e dello straccio può essere un valido aiuto.

Come già visto prima, dovrete semplicemente avvolgere uno straccio intorno a una scopa e passarla sui mobili della vostra casa. Anche in questo caso, dovrete scuotere più volte lo straccio per evitare di spostare la polvere da una superficie all’altra del mobile.

Una volta spolverati, non ci resta che lavare i mobili, versando qualche goccia di aceto su uno straccio pulito, avvolgerlo intorno alla scopa e ripassarlo sui mobili più volte.

Avvertenze

È importante provare i rimedi descritti prima in un angolo non visibile delle superfici per verificarne la tollerabilità.