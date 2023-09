Per quanta cura possiamo avere della nostra casa, la formazione della polvere sembra essere inevitabile.

Soprattutto, poi, se alcune superfici sono esposte agli agenti esterni. Parliamo delle persiane e delle tapparelle che tendono a sporcarsi facilmente.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la polvere nelle fessure di persiane e tapparelle con questi trucchetti!

Scopa

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare una scopa in modo da iniziare a rimuovere gli accumuli di polvere più superficiali in maniera facile e veloce. Munitevi, quindi, di una scopa dalle setole dure e passatela sulle tapparelle e le persiane chiuse, dopodiché fate un’altra passata avendo cura di far passare la scopa nelle fessure e negli angoli.

Per una pulizia più efficace, sarebbe meglio procedere dall’alto verso il basso così da non spostarla da una parte all’altra della superficie. A questo punto, una volta rimossa la polvere, passate alla pulizia vera e propria!

Panni morbidi

A questo punto, potete passare al panno antistatico o in microfibra in quanto aiutano ad assorbire la polvere e lo sporco senza però graffiare le superfici. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è passare il panno su tutta la superficie, scuoterlo più volte e ripassarlo fino a quando la polvere sarà solo un brutto ricordo.

In caso di persiane, invece, sarebbe meglio aprirle bene e passare, poi, un panno su ogni stecca così da togliere tutta la polvere depositata tra le fessure.

Pinze da cucina

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo delle pinze da cucina, che però sono indicate solo per la rimozione della polvere nelle persiane. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è avvolgere ogni lato delle pinze con un panno in microfibra e fissare, poi, i panni con un elastico.

A questo punto, non vi resta che passare le pinze sopra e sotto ogni stecca e procedere così per tutte le persiane: la polvere sarà solo un brutto ricordo!

Capi in lana

Oltre ai panni in microfibra, potete anche utilizzare alcuni materiali noti per la loro capacità di assorbire velocemente la polvere. Tra questi, i capi in lana. Pertanto, vi suggeriamo di riciclare vecchi maglioni che non usate più per togliere la polvere sulle persiane e sulle tapparelle in modo veloce grazie all’azione elettrostatica che esercitano.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Il procedimento è davvero semplice in quanto dovrete prendere un vecchio maglione di lana, tagliarlo in 4 grandi rettangoli e avvolgere uno di questi rettangoli intorno alla mazza di una scopa. Quindi, fermatelo con un elastico oppure con un nastro ed ecco che il vostro piumino fai da te è pronto per l’uso.

Ovviamente, potete anche utilizzare semplicemente una qualsiasi bacchetta di finitura in legno invece della scopa. Per l’utilizzo, dovrete semplicemente passare questo piumino sulle vostre tapparelle e nelle fessure delle vostre persiane e…addio polvere! Vi ricordiamo, inoltre, che questi capi in lana sono in grado anche di lucidare il marmo!

Calze in microfibra

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo delle calze in microfibra, un altro materiale che potete riciclare perché sono fatte di un tessuto che si avvicina molto ai panni cattura polvere disponibili in commercio.

Prendete, quindi, un vecchio collant bucato o sfilato e avvolgetelo su una scopa o un bastone allungabile e legatelo, poi, con un elastico. Poi, passatelo tra le fessure delle persiane e sulla tapparella più volte e…godetevi la magia! Inoltre, per un effetto ancora più efficace, potete anche infilare sulla scopa o sul bastone un calzino vecchio prima ancora della calza.

E per pulire le persiane?

E se volete anche sapere come pulire le persiane in base al materiale, ecco un video con i consigli passo passo:

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.