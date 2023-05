Come usare il Sapone di Marsiglia grattugiato per fare le Pulizie e risparmiare

Il sapone di Marsiglia non è un prodotto qualunque, ma è un vero e proprio tesoro storico che è stato usato di generazione in generazione.

Non a caso nella cittadina da cui prende il nome, vi sono negozi adibiti alla sua vendita ovunque e li potreste trovare in tanti colori diversi.

Che sia solido, liquido, in scaglie o, come vedremo oggi, grattugiato, usarlo è sempre un beneficio per la casa!

Bagno

Iniziamo da una zona critica della casa che ha bisogno di costante attenzione e cura.

Il bagno, come ben saprete, riesce ad accumulare lo sporco anche in zone che sfuggono ai nostri occhi, per cui è necessario disincrostarlo a fondo.

Il sapone di Marsiglia, in questo caso, risulta la scelta migliore perché non danneggia le superfici, donando un ottimo risultato nonché un meraviglioso profumo!

Tutto quello che dovrete fare è grattugiare il sapone lungo tutta la spugna e usarlo per strofinare tutto. Non ci vorrà molto prima di vedere un ottimo risultato!

Cucina

Al secondo posto tra gli ambienti più colpiti dallo sporco compare sicuramente la cucina!

Tra calcare, macchie di grasso che non si tolgono, unto sulle ante e sui mobili, questa zona diventa un vero e proprio incubo.

Ma è proprio per questo che esiste il sapone di Marsiglia, per fare in modo che questo sporco non costituisca più un problema, dunque vediamo come usarlo!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Basterà grattugiare 1 cucchiaio di sapone, unirlo ad 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e mescolare tutto fino ad avere un composto denso.

Usatelo sulla spugnetta e la cucina tornerà praticamente come nuova!

Pavimenti

Uno dei modi più amati per usare il sapone di Marsiglia è sui pavimenti!

I motivi sono tanti: profumo, delicatezza, efficacia nel togliere anche le macchie più ostinate, possibilità di poterlo usare anche su superfici difficili come marmo o legno. Insomma, una vera risorsa a cui non si può rinunciare.

Per usarlo non dovrete far altro che grattugiare 1 cucchiaio di sapone e metterlo nel secchio con acqua tiepida, poi passate al lavaggio e il pavimento ve ne sarà grato!

Per i mobili

Che siano quelli della cucina, del bagno; che sia l’armadio o qualsiasi altra tipologia di mobile, il sapone di Marsiglia è ottimo per fare la pulizia!

Oltre a togliere efficacemente la polvere, ne previene anche la repentina comparsa, quindi è una soluzione a cui vi affezionerete senza esitare.

Mettete direttamente 2 cucchiai di prodotto in un secchio con acqua calda e usate un panno in microfibra o al massimo una spugna morbida per strofinare le pareti dei mobili sia interne che esterne.

Il risultato fantastico è assicurato insieme ad un inebriante profumo!

In lavatrice

Fin dall’antichità, questo sapone veniva usato principalmente per lavare i panni.

Con l’avvento della lavatrice, si è solo cambiata la modalità d’utilizzo, ma il fine è lo stesso. Quindi vediamo come impiegare al meglio questo prodotto in lavatrice:

detersivo naturale : dovrete grattugiare 1 panetto di sapone, mescolarlo con 3 cucchiai colmi di bicarbonato e diluire in 1 lt e mezzo d’acqua. Così avrete ottenuto un prodotto naturale per sostituire i detersivi industriali;

: dovrete grattugiare 1 panetto di sapone, mescolarlo con 3 cucchiai colmi di bicarbonato e diluire in 1 lt e mezzo d’acqua. Così avrete ottenuto un prodotto naturale per sostituire i detersivi industriali; per sbiancare : 2 cucchiai di sapone grattugiato direttamente nel cestello della lavatrice vi faranno avere un bucato bianco come la neve;

: 2 cucchiai di sapone grattugiato direttamente nel cestello della lavatrice vi faranno avere un bucato bianco come la neve; pretrattare le macchie: inumidite la zona interessata, strofinate delicatamente il panetto sopra e poi mettete in lavatrice.

Lavaggio a mano

Anche se ad oggi tutti si servono della lavatrice, c’è chi ama ancora il lavaggio a mano in alcuni casi.

Non ci sono indecisioni rispetto ai prodotti da usare ed il sapone di Marsiglia compare al primo posto!

Quando dovete lavare capi delicati, piumoni, tende e quant’altro, dovrete mettere mezzo bicchiere di sapone di Marsiglia grattugiato nella vasca o nella bacinella, in modo da farlo agire per bene.

Per accompagnare il sapone con il lavaggio a mano, è bene mettere anche del bicarbonato che rafforza l’azione sgrassante e sbiancante.

Vetri e specchi

Concludiamo i tanti modi per usare il sapone di Marsiglia grattugiato con vetri e specchi!

Quando, dopo una giornata d’intensa pioggia, vi ritrovate con gli specchi estremamente sporchi, la soluzione è usare il sapone!

Riempite un secchio con acqua calda e aggiungete 2 cucchiai di prodotto grattugiato, usatelo poi su una spugna morbida e strofinate sui vetri.

Risciacquate accuratamente con un panno in microfibra e poi asciugate, vedrete che saranno di nuovo lucidi e senza aloni!

Avvertenze

Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale e delicato, tuttavia è importante provarlo prima in angoli non visibili.