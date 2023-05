Per quanta cura possiamo avere della nostra toilette, purtroppo questa con il passare del tempo tende a presentare delle incrostazioni di calcare che si accumulano o sulle pareti o sul fondo.

Per questo, spesso ci ritroviamo il fondo del wc così nero da sembrare molto sporco. E che imbarazzo, poi, quando abbiamo degli ospiti!

Ma non dovrete più temere! Oggi, infatti vedremo insieme come eliminare il nero di calcare nel fondo al wc con rimedi casalinghi e naturali!

Bicarbonato e aceto

Innanzitutto, il rimedio più conosciuto ed utilizzato da sempre prevede la combinazione del bicarbonato e l’aceto, che insieme provocano una reazione in grado di rimuovere le incrostazioni di calcare. Iniziate, quindi, con il rimuovere l’acqua dal wc utilizzando uno sturalavandino o un asciugamano e cospargete, poi, il fondo nero con il bicarbonato.

Dopodiché, versate l’aceto bianco sopra e lasciate agire per circa due ore o per tutta la notte. Infine, non vi resta che usare uno spazzolone per strofinare sul fondo, tirare lo sciacquone e…addio nero sul fondo del vostro wc!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi a causa del suo impatto non proprio ecologico sull’ambiente, sebbene sia, di gran lunga, meno inquinante rispetto a molti detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

Come l’aceto, anche l’acido citrico è noto per il suo essere un anticalcare naturale utilizzato soprattutto per liberare la lavastoviglie e la lavatrie da sporco e calcare!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sturare la tazza del water per togliere tutta l’acqua, e versare, poi, l’acido citrico sul fondo del wc. Dopodiché, diluite 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda e versate anche la miscela così ottenuta nel water. A questo punto, lasciate agire per qualche ora prima di strofinare con lo scopino e…il vostro wc sarà pulito come non mai!

Bombe pulisci wc

E ora vediamo insieme come realizzare un prodotto fai da te in grado di venire in vostro soccorso ogni volta che volete ripulire la tazza del water da quelle tanto temute macchie o incrostazioni di calcare! Di cosa stiamo parlando? Delle bombe pulisci wc! Munitevi, quindi, di:

50 gr di acido citrico

200 grammi di bicarbonato di sodio

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

In una ciotola, quindi, versate l’acido citrico e il bicarbonato di sodio e mescolate il tutto in modo che possa amalgamarsi. Dopodiché, aggiungete il detersivo per piatti ecologico fino ad ottenere una sorta di pasta da versare, poi, negli stampini per ghiaccio (o in alcuni barattolini da riciclare).

A questo punto, lasciate riposare circa 4 ore e, infine, estraete i cubetti e conservateli in un luogo asciutto. Ogni volta che vorrete pulire il vostro wc, vi basterà tirare lo sciacquone, gettare nel water la bomba e noterete che il contatto con l’acqua farà sì che inizierà a frizzare: sarà proprio questa reazione a permette di eliminare tutto il nero sul fondo del wc!

E se volete un video per vedere come fare step by step, ecco a voi!

Borace

Infine, vediamo un altro trucchetto molto efficace da provare soprattutto se i rimedi visti finora non sono stati risolutivi: il borace. Questo prodotto, infatti, vanta proprietà fortemente smacchianti e sbiancanti, e non a caso è utilizzato per far tornare bianchi come nuovi i capi ingialliti!

Versate, quindi, 300 ml di aceto bianco nella tazza del bagno, lasciate agire per circa mezz’ora e usate uno scopino per strofinare. Dopodiché, aggiungete circa 50 grammi di borace in polvere e lasciate agire un’altra mezzora prima di versare 1 litro di acqua calda e strofinare con uno scopino: il vostro wc sarà come nuovo!

N.B Vi raccomandiamo di indossare dei guanti protettivi quando maneggiate il borace, perché questo prodotto potrebbe avere un effetto irritante sulla vostra pelle.