Le Sciarpe lasciano i Pelucchi? Fai la prova del freezer

Un problemino che si incontra spesso durante l’inverno è la presenza di pelucchi sugli indumenti.

Sono cappelli, guanti e soprattutto le sciarpe ad essere maggiormente colpite da questo fattore poiché si attaccano le fibre dei maglioni sopra.

Per non avere più pelucchi e mantenere il tessuto delle sciarpe sempre liscio, ci sono dei trucchetti fai da te molto pratici ed utili.

Se vi dicessi che un elettrodomestico come il freezer può essere d’aiuto? Ebbene sì, vediamo come usarlo!

Procedimento

Potrebbe sembrare bizzarro pensare ad un rimedio che vede mettere la sciarpa all’interno del freezer, ma funziona molto bene!

Quindi vediamo subito il procedimento senza esitare nemmeno un attimo!

Premettiamo che è sempre precedere tale metodo con un lavaggio molto delicato della sciarpa, in modo che i primi pelucchi e peli possano andare via senza problemi.

Tuttavia le sciarpe in lana, ovvero quelle maggiormente usate, tendono ad accumulare una grande quantità di pelucchi.

La cosa da fare, dunque, è piegare per bene la sciarpa, metterla all’interno di un sacchetto in plastica (andranno bene quelli per congelare gli alimenti) e riporre tutto nel freezer per 24 ore.

Il freezer romperà quel legame elettrostatico delle fibre e toglierà i pelucchi in modo semplice e veloce!

Come fare il lavaggio

Anche se questo trucchetto è molto vantaggioso, non bisogna mai trascurare il lavaggio delle sciarpe!

Ma come lavarle evitando la fastidiosa formazione di peli e pelucchi? Semplice, basta essere sempre molto delicati e sapere di cosa ha bisogno il tessuto.

Partiamo dal presupposto che sarebbe sempre preferibile non “stressare” le fibre delle sciarpe mettendole in lavatrice e perlopiù con la centrifuga.

Sarebbe meglio, invece, lasciarle in ammollo in una bacinella con acqua tiepida, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia.

Importante è anche non strizzarle eccessivamente quando si risciacquano. Togliete l’acqua facendo una pressione con le dita e tamponate un asciugamano asciutto e doppio per assorbirne altra.

Lasciate asciugare all’aria aperta lontano dalla luce diretta dei raggi solari ed ecco fatto!

Nel caso in cui dobbiate prediligere necessariamente il lavaggio in lavatrice, impostate un programma delicato e usate un ammorbidente naturale.

Togliere i pelucchi

Sebbene si faccia di tutto per evitarli, ci sono dei casi in cui i pelucchi si formano lo stesso, quindi vediamo come toglierli con alcuni trucchetti fantastici!

Ecco quelli più diffusi:

Spugnetta : avete presente le classiche spugne gialle e verdi? Bene, dovrete prendere la parte abrasiva e, in modo cauto, passarla sui pelucchi

: avete presente le classiche spugne gialle e verdi? Bene, dovrete prendere la parte abrasiva e, in modo cauto, passarla sui pelucchi Pietra pomice : altro metodo della Nonna infallibile. Prendete la pietra, passatela sulla sciarpa e vedrete che man mano i pelucchi vengono via.

: altro metodo della Nonna infallibile. Prendete la pietra, passatela sulla sciarpa e vedrete che man mano i pelucchi vengono via. Scotch: quando i pelucchi sono localizzati in una zona specifica della sciarpa potete optare per questo trucchetto veloce mettendo dello scotch sui pelucchi e tirando in una sola volta.

Avvertenze

Ricordate di lavare sempre in maniera estremamente delicata le sciarpe così da non agevolare la formazione di pelucchi.