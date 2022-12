Una delle cose più fastidiose che può succedere quando laviamo i maglioni in inverno è vedere peli e pelucchi che spuntano un po’ dappertutto.

Questi appaiono a causa delle fibre che si staccano dalla lana dei maglioni e si attaccano sul maglione stesso o su altri, ma non preoccupatevi, ho la soluzione adatta a voi!

Scopriamo insieme come si possono togliere per le pelucchi dai maglioni con alcuni metodi che non vi aspettereste mai!

Spugnetta gialla

Usata ormai da tanto tempo, la spugnetta gialla è un’ottima alleata per mandare via i fastidiosi pelucchi che restano sui maglioni.

Le fibre della spugna, infatti, riescono a raccogliere e trattenere facilmente tutta la lanuggine in un solo passaggio!

Dunque tutto quello che dovrete fare è procurarvi una spugna pulitissima, meglio se nuova, e metterla passarla delicatamente sui maglioni e su ogni indumento che potrebbe formare i pelucchi.

Vedrete che ottimo risultato! Ecco anche un video con il procedimento:

Bigodino

Oltre alla spugnetta gialla e verde, potete servirvi anche di un semplice bigodino per togliere peli e pelucchi dai maglioni!

Tutti amano prendersi cura dei propri capelli, quindi se avete in casa anche uno solo di questo oggetto, prendetelo e, sempre in maniera delicata, passatelo sui pelucchi.

Vedrete che a quando avrete finito lo troverete pieno di lanuggine che ora non sarà più attaccata sui vostri maglioni, infatti saranno come nuovi!

Fogli per asciugatrice

Chi possiede un’asciugatrice ha la soluzione a portata di mano!

I fogli che si utilizzano in quest’elettrodomestico, infatti, danno un effetto elettrostatico e staccano la lanuggine dai maglioni in modo semplice e veloce.

Basterà, quindi, prendere solo un foglio e sfregarlo sui maglioni, avrete un risultato ottimo fin dal primo passaggio!

Nel caso in cui gli indumenti da trattare siano tanti, cambiate il foglio all’occorrenza ogni volta che si è riempito eccessivamente di pelucchi.

Scotch

Un vecchio rimedio per liberarsi della lanuggine e avere i maglioni come appena comprati prevede l’utilizzo dello scotch.

Si tratta di un trucchetto semplicissimo, dovrete avere solo un poco di pazienza nello staccare le strisce che vi serviranno.

Attaccate quest’ultime alle zone interessate del maglione, premete per far aderire bene, dopodiché, con uno stacco netto, strappate via lo scotch e i pelucchi saranno spariti!

Attenzione! Non usate lo scotch dalla forte aderenza, altrimenti potreste rischiare di danneggiare i maglioni.

Pietra pomice

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per mandare via definitivamente i pelucchi dai maglioni è una semplice pietra pomice.

Anche in questo caso parliamo di un rimedio che stacca facilmente le fibre della lanuggine, liberando il maglione e facendolo tornare perfetto.

Prendete la pietra, passatela sempre lentamente e delicatamente sul maglione et voilà: il risultato è assicurato!

Cosa fare prima del lavaggio

Tutti i rimedi che abbiamo visto non rendono difficile mandare via i pelucchi dai maglioni, tuttavia è importante sapere cosa fare prima del lavaggio.

I seguenti passaggi sono importanti per evitarne proprio la formazione e avere sempre degli indumenti impeccabili!

Evitare tessuti con più fibre: sarebbe opportuno dedicare un lavaggio soltanto ai maglioni e a tutti gli indumenti che hanno lo stesso tessuto in modo che le fibre non si possano staccare e andare altrove. Inoltre, anche tra i maglioni, evitate di mescolare le fibre sintetiche con quelle naturali.

sarebbe opportuno dedicare un lavaggio soltanto ai maglioni e a tutti gli indumenti che hanno lo stesso tessuto in modo che le fibre non si possano staccare e andare altrove. Inoltre, anche tra i maglioni, evitate di mescolare le fibre sintetiche con quelle naturali. Lavare gli indumenti al rovescio: girate i maglioni prima di lavarli così che possiate proteggere la parte esterna, che è quella visibile, e non avere l’effetto lanuggine.

girate i maglioni prima di lavarli così che possiate proteggere la parte esterna, che è quella visibile, e non avere l’effetto lanuggine. Usare l’aceto: ingrediente estremamente indicato in lavatrice per lavare tutti i tipi di tessuto. La sua delicatezza ammorbidisce e lava i maglioni senza difficoltà ed evitando la formazione di pelucchi.

ingrediente estremamente indicato in lavatrice per lavare tutti i tipi di tessuto. La sua delicatezza ammorbidisce e lava i maglioni senza difficoltà ed evitando la formazione di pelucchi. Lavare a mano o con un lavaggio delicato: non tutti i maglioni richiedono un lavaggio in lavatrice, ce ne sono alcuni così delicati da dover essere lavati a mano, seguite sempre quanto indicato. Nel caso in cui possiate lavare in lavatrice, prediligete sempre lavaggi delicati.

Avvertenze

Consultate prima le etichette con i simboli di lavaggio.