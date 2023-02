Già durante tutta la giornata il freddo è una condizione molto difficile da affrontare, ma mettersi a letto e sentire i piedi e le mani ghiacciati è terribile!

Se non si prende calore si rischia di non conciliare nemmeno bene il sonno e di dormire male durante tutta la notte.

La soluzione è, quindi, cercare ogni metodo possibile per fare in modo che non si diventi dei pezzi di ghiaccio. Oggi ne vedremo alcuni molto efficaci per riscaldarsi e avere un sonno tranquillo!

Metodo del Phon

Partiamo con quello che è sicuramente il metodo a cui tutti pensiamo quando dobbiamo riscaldarci!

Il phon è una fonte di calore molto efficace se lo si usa per riscaldare quelle lenzuola gelide prima di metterci a letto.

Quello che dovrete fare è, quindi, scoprire il letto e passare il phon con il getto medio ed il calore massimo sul copriletto, sul materasso e sul cuscino.

Tenete il phon a debita distanza e massima attenzione a non far attaccare i tessuti nella parte posteriore perché si può guastare.

Una volta che il letto si è riscaldato dovrete staccare la spina e mettervi a letto!

Attenzione! Non usate assolutamente il rimedio quando siete già a letto, ma prima di coricarvi.

Calzino di sale

Chi soffre in modo particolare il freddo alle mani e ai piedi ha sempre molta difficoltà a prendere sonno ed è per questo che il trucco del calzino di sale può fare al caso vostro!

È un antico rimedio della Nonna che riesce sempre a dare sollievo, inoltre è semplice da preparare e soprattutto è a costo zero!

Tutto quello che dovrete fare è riscaldare una padella sul fuoco, poi versateci dentro una bella manciata di sale grosso e girate per riscaldarlo in modo uniforme.

Quando sarà caldo al punto giusto dovrete trasferirlo nel calzino aiutandovi con un cucchiaio ed ecco fatto!

Potete preparare anche più di un calzino per metterne uno vicino ai piedi e uno vicino alle mani.

Bottiglia calda

In mancanza delle tradizionali borse d’acqua calda, c’è una soluzione che potete subito adottare perché sicuramente non vi mancano gli elementi necessari.

Si tratta della bottiglia d’acqua calda, ma come si fa? Vediamolo subito insieme per dire addio al freddo prima di andare a dormire!

Dovrete riscaldare dell’acqua su un pentolino (per la quantità dovrete considerare che deve riempire la bottiglia), quando sarà diventata calda al punto giusto, dovrete spegnere e trasferire tutto nella bottiglia in plastica.

La bottiglia manterrà calda la temperatura per tanto tempo, tuttavia dovete ricordare di usare bottiglie dalla plastica resistente.

Massaggio con oli

Si sa che i massaggi sono la via ideale per iniziare a non soffrire troppo il freddo ed il motivo è molto semplice!

Tra le cause che rendono mani e piedi molto freddi c’è la non corretta circolazione del sangue. Poiché non fluisce come dovrebbe, il sangue non riscalda il corpo e quindi si sente perennemente quella sensazione di gelo.

Un massaggio a mani e piedi con oli vegetali come olio d’oliva, di mandorle o di cocco prima di andare a dormire è l’ideale per stimolare la circolazione del sangue e dormire sonni tranquilli.

Dovrete passarne una noce tra le mani e massaggiare per almeno 5 minuti.

Attenzione alle calze

Fare attenzione alle calze è importantissimo per non soffrire il freddo ed il motivo è legato sempre alla circolazione sanguigna.

Soprattutto se si usano gambaletti con la molla stretta, calzini in spugna o lana e così via, bisogna prendere le dimensioni giuste.

Se stringono troppo sul polpaccio o sulla caviglia, si rallenterà la circolazione e invece di riscaldarvi avrete l’effetto contrario!

Infatti i piedi diventeranno due pezzi di marmo!

Pediluvio

Ultimo consiglio che potete mettere in pratica prima di andare a letto e attenuare il freddo è fare un pediluvio!

Si tratta di un trucchetto molto usato anche in passato per dare sollievo ai piedi stanchi, secchi e freddi dopo una giornata intera.

Riempite una bacinella con acqua calda (non bollente, attenzione), 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 1 cucchiaino di olio essenziale a scelta.

Mettete i piedi in ammollo per mezz’ora prima di andare a dormire, poi quando asciugate fate anche un massaggio ed ecco fatto!

Potete fare lo stesso procedimento anche con le mani per evitare di farle spaccare e per conferire calore!