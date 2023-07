Come evitare lo Sfregamento dell’interno coscia durante questi giorni di caldo e sudore estremo

Uno dei problemi ricorrenti in estate è lo sfregamento interno coscia.

Questo fattore condiziona la scelta dei vestiti da mettere, in quanto non si riescono ad indossare vestitini o gonne per troppo tempo, soprattutto se si affronta una giornata di passeggiate lunghe al sole.

Il sudore fa attaccare la pelle che, sfregando, crea delle irritazioni spesso molto grandi e difficili da trattare.

Per tale ragione oggi vedremo insieme 5+1 trucchetti per evitare lo sfregamento interno coscia!

Olio di cocco

L’olio di cocco è un vero toccasana per la pelle! Quando se ne scoprono i benefici, non se ne può fare più a meno!

Durante i giorni in cui si suda particolarmente, dunque, potrà essere un ottimo metodo per evitare lo sfregamento.

Non dovrete far altro che prendere una piccola quantità e andare a tamponare sulla zona irritata. Se invece non ci sono zone irritate, ma volete soltanto prevenire il rossore, vi consiglio di applicarne una buona quantità.

In questo modo la pelle sarà liscia e scivolerà anziché creare attrito e sfregarsi.

Bicarbonato di sodio

Un trucchetto della Nonna che si usa quando si indossano gonne, vestitini e quant’altro è il bicarbonato di sodio!

Le sue proprietà permettono di prevenire e contrastare il rossore cutaneo, per questo ad oggi è sempre una delle scelte migliori.

Bisognerà soltanto creare una pasta con quanto basta di bicarbonato e acqua a filo. Successivamente spalmatela nella zona interessata ed ecco fatto!

In alternativa potete fare dei risciacqui con bicarbonato per curare l’irritazione provocata dallo sfregamento.

Borotalco

Il borotalco non può mancare tra i nostri rimedi, anzi potremmo dire che è il protagonista indiscusso quando parliamo del problema dello sfregamento interno coscia.

Quello che vi consiglio è di metterne una buona quantità sulle cosce prima di indossare i vestiti, in questo modo si creerà una patina liscia che non farà attaccare le gambe.

Tuttavia ci sono giornate dove si suda e si cammina di più, per cui potrebbe essere d’aiuto portare in borsa la boccettina con la polvere di talco e metterla all’occorrenza.

Inoltre questo metodo profumerà anche la pelle!

Tessuti elastici

Se volete una soluzione permanente e che non rischia di perdere il suo effetto durante il giorno, non posso fare altro che consigliarvi dei tessuti elastici.

Sto parlando di collant molto sottili e anche leggermente traforati che arrivano fino alla zona interessata dell’interno coscia.

Indossandoli sotto un vestitino, avrete trovato la soluzione ideale, specialmente se dovete passare tutta la giornata fuori e al caldo.

Basterà prenderli del colore che si avvicina maggiormente al vestito oppure trasparenti!

Olio di mandorle

Un alleato indiscusso della pelle è l’olio di mandorle!

Allo stesso modo dell’olio d’oliva, anche questo nutre, idrata e protegge la pelle da tutte le irritazioni e gli sfregamenti.

Dovrete semplicemente prenderne un po’ tra le mani e massaggiare sulla zona interessata finché non si sarà assorbito.

Vedrete che la pelle sarà liscissima!

Aloe vera

Infine vediamo insieme il rimedio con aloe vera!

Questo fantastico prodotto naturale non manca mai in estate poiché non solo protegge la pelle dagli sfregamenti, ma è anche ottima in caso di scottature ed eritemi solari.

Assicuratevi di aver procurato un gel naturale e composto totalmente di aloe vera, poi prendete una noce di prodotto e massaggiate sull’interno coscia.

Avvertenze

Prima di procedere con i rimedi riportati, è necessario assicurarsi che non irritino la pelle.