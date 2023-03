Un bello e colorato fascio di mimose, oltre ad essere il simbolo della festa delle donne, è anche il preludio alla primavera, quella che potremmo definire come la stagione più amata!

Quando si riceve in dono la mimosa, il suo profumo invade ed inebria tutta la casa, ma come fare per mantenere a lungo il suo giallo vivace?

Oggi vi dirò tutti i segreti per far durare a lungo il fascio di mimose!

Scegliere il vaso giusto

La primissima regola per fare in modo che un fascio di mimose possa durare a lungo è scegliere il vaso giusto!

Si tratta di una prerogativa importante per ogni pianta e ancor di più per le mimose che tendono a scurirsi e a soffrire presto, se non curate bene.

Per prima cosa togliete i gambi e le foglie superflue, poi mettetele in un vaso di vetro trasparente. La grandezza dovrà essere proporzionale alla quantità di mimose.

Tenete presente che avranno bisogno dello spazio giusto e dovranno rimanere distanziate tra loro.

Regolare bene l’acqua

Un altro fattore rilevante per non rovinare subito il fascio di mimose è regolare bene l’acqua!

Quando messe nel vaso, le mimose non dovranno immergersi completamente nell’acqua, ma basterà coprire il gambo fino a 2 o 3 cm.

Questo le farà durare più tempo del previsto!

Usare il limone

Non tutti sono a conoscenza di questo trucchetto, ma usare un limone per le mimose è un’ottima scelta!

L’acidità dell’agrume sarà utile non soltanto per farle vivere a lungo, ma anche per mantenere vivido il colore giallo!

Tutto quello che dovrete fare è versare 4/5 gocce di limone in mezzo litro d’acqua e versarla poi nel vaso fino a coprire il gambo per 2 o 3 centimetri.

Ambiente adatto

Ogni pianta ha bisogno del suo posto adatto, dunque il nostro compito è predisporre al meglio le mimose in modo che possano avere lunga durata.

Un ambiente ideale per le mimose è la cucina o il bagno e vi dico subito perché!

Queste piante hanno bisogno di tanta luce, ma allo stesso tempo è importante che l’aria sia anche umida e non secca. Ecco che bagno e cucina rappresentano il posto più indicato.

Rinfrescarle sempre

Dal momento che l’umidità è un fattore importantissimo per la cura delle mimose, va da sé che è necessario rinfrescarle sempre!

Per cui altro non dovrete fare che riempire un flacone spray con dell’acqua e vaporizzarla uniformemente sulla pianta ogni giorno, tenendovi a debita distanza.

Saranno sempre profumate e fresche!

Se si secca?

Nonostante le varie cure, ci possono essere dei periodi in cui le mimose si seccano lo stesso. Cosa bisogna fare in quel caso?

Prendete il mazzetto appassito, legatelo con uno spago non troppo forte e poi mettete a testa in giù e lasciate passare qualche giorno.

Dovrete controllare di tanto in tanto che si sia completamente seccato e a quel punto potrete usare le mimose nel pot-pourri.