Come togliere la Polvere dalle Piante in Casa e lucidare le Foglie

Il colore intenso delle foglie delle nostre piante riesce a dare un tocco di nuova luce alla nostra casa, oltre a infonderci un senso di tranquillità e relax. Non sempre, però, le foglie si mantengono lucide e brillanti: può capitare che si coprano di polvere diventando scure e opache.

Si tratta di un fenomeno normale: così come su tutte le altre cose che teniamo in casa, anche sulle foglie delle piante può accumularsi la polvere. Le conseguenze non sono soltanto estetiche: quando le foglie sono coperte dalla polvere, l’attività di respirazione e fotosintesi viene rallentata e la pianta può entrare in sofferenza.

Vediamo cosa fare se le foglie sono coperte dalla polvere e come evitare che accada con troppa frequenza.

Pulisci col sapone di Marsiglia

Le foglie delle nostre piante da appartamento possono essere lucidate e pulite con pochi e semplici gesti.

Un primo metodo di pulizia consiste nel preparare un composto a base di acqua (500ml) e sapone di Marsiglia in scaglie (30g) da mescolare fino a completo scioglimento. Poi, dovrai semplicemente intingere un batuffolo di cotone nel composto e passarlo delicatamente sulle foglie. Fai attenzione a non lasciare le foglie bagnate, ma solo leggermente inumidite.

Vedrai, con una sola passata, venir via tutta la polvere così che le foglie torneranno del loro naturale e bellissimo colore verde. Con questo metodo andrai anche a prevenire possibili infestazioni di parassiti.

Se non hai a portata di mano del sapone di Marsiglia, puoi utilizzare dell’olio di Neem diluendone 6-7 gocce in 500ml d’acqua e passando il tutto sulle foglie. La pulizia va effettuata almeno una volta ogni 15 giorni.

Usa il trucchetto del guanto bianco

Un altro metodo di pulizia consiste nel trucchetto del guanto bianco. Si tratta di un trucco molto amato per la sua semplicità e diventato famoso per la sua diffusione sui social.

Dovrai semplicemente utilizzare un vecchio guanto in lana o preferibilmente in cotone, magari di colore bianco, indossarlo e stringere la foglia tra due dita facendole scorrere per tutta la sua lunghezza. In un solo gesto, porterai via tutta la polvere presente sulle foglie: ti basterà dare una semplice occhiata al guanto per vedere quanto si è macchiato di sporco!

N.B: in commercio, anche online, puoi trovare appositi guanti pulisci-foglie.

Spolverale ogni giorno

Uno dei metodi più efficaci per evitare gli eccessivi accumuli di polvere è semplicemente quello di spolverare le foglie della pianta ogni giorno: non storcere il naso, farlo non ti ruberà più di qualche secondo.

Puoi utilizzare un semplice spolverino o un piumino fai da te, facendo attenzione a passarlo bene su tutta la chioma della pianta e a non insistere con troppa forza correndo il rischio di spezzare i rami più fragili. In alternativa, puoi utilizzare un panno in microfibra o anche semplice cotone, passandolo sulla superficie delle foglie.

Cambia di posto alla pianta

Chiunque si prenda cura di una casa sa bene che ci sono alcuni punti più polverosi di altri. Importante è tenere la pianta in un punto dove gli accumuli di polvere non si formino con eccessiva rapidità. Gli scaffali alti o gli angoli tra due pareti sono, di solito, alcuni dei posti dove si forma più polvere.

Nello spostare la pianta, tieni conto ovviamente anche delle sue esigenze di esposizione in base alla specie e varietà della pianta stessa. Una buona routine di pulizia della casa, inoltre, impedirà il rapido riformarsi della polvere in ogni punto.