Come far profumare la Casa di Rose

La casa è un ambiente che vorremmo avere sempre accogliente, confortevole e soprattutto profumato!

Quando si cerca un aroma da spargere in tutte le stanze, si pensa automaticamente ai fiori, dato che sono gli elementi in natura più profumati in assoluto.

Per eccellenza, il fiore che detiene il primato sull’odore è la rosa, quindi perché non sfruttarlo per profumare tutta la casa? Scopriamo subito in che modo!

Pot pourri fai da te

Il primo modo per sfruttare al meglio i petali di rose è preparare un pot pourri fai da te!

Di solito si comprano, ma avete mai pensato di realizzarlo secondo gli odori che vi piacciono di più? Scopriamo subito come fare!

Dovrete anzitutto raccogliere i petali, che dovranno essere freschi e pieni della fragranza del fiore, dopodiché vanno sciacquati per lavare via i batteri e gli eventuali insetti.

Evitate di usare petali di rose su cui sono state spruzzati prodotti chimici o pesticidi.

Lasciate essiccare i petali in un piattino all’aria aperta aggiungendo, se volete, anche altri fiori come quelli di lavanda, i fiori d’arancio e così via.

Una volta che si sono essiccati, dovrete metterli dove preferite, dai piattini ai sacchetti traspiranti per i mobili.

Metodo con i bastoncini

Adesso ci addentriamo in un rimedio che potremmo dire “da vero esperto”, in quanto con le rose andremo a fare un’acqua per preparare un diffusore naturale!

L’acqua di rose trova il suo posto migliore nella cosmesi naturale, ma in realtà può essere usata anche e soprattutto per profumare la casa.

Per realizzarla dovrete procurarvi:

2 tazze d’acqua distillata

1 tazza piena di petali di rosa

Il primo passaggio da fare è lavare accuratamente i petali e poi immergerli in una pentola con l’acqua distillata.

Riscaldate a fuoco lento, fino ad arrivare al bollore; coprite la pentola per non disperdere il vapore e lasciate “cuocere” per almeno 15 minuti a fiamma molto bassa.

Quando spegnete il fuoco, dovrete lasciar riposare per un’ora così che i petali possano rilasciare ancor di più il loro inebriante profumo.

Il prossimo step sarà filtrare l’acqua e metterla in un contenitore di vetro per non farla evaporare subito. All’interno del contenitore mettete i bastoncini per gli spiedini e posizionate il diffusore nel posto della casa che preferite.

Girate i bastoncini una volta a settimana e vedrete che il profumo si diffonderà in tutta la casa!

Attenzione! Per mantenere a lungo il profumo, cambiate il liquido e i bastoncini dopo un mese.

Petali essiccati

Accostato al metodo del pot-pourri, c’è anche quello che prevede i petali di rosa essiccati.

In questo caso, dovrete fare sempre le stesse azioni per predisporre il metodo, ovvero raccogliere e lavare i petali delle rose accuratamente.

Versateli poi in un barattolo di vetro e aggiungete olio di mandorla e olio d’oliva fino a coprire completamente i petali; successivamente lasciate il barattolo su una zona della casa esposta alla luce del sole per 5 giorni.

In seguito filtrate il composto e mettete sempre dei bastoncini per esalare tutto l’odore di rosa in casa. Il posto ideale è il bagno, soprattutto se non ci sono finestre e non sapete come profumarlo!

Spray naturale profumato

Ultimo trucchetto molto efficace per profumare la casa di rosa è fare uno spray naturale profumato e fai da te!

Potete farlo in due modi:

il primo è molto semplice, dovrete riempire un vaporizzatore con 400 ml d’acqua distillata e 1 cucchiaino di olio essenziale alle rose;

il secondo è preparare l’acqua alle rose che abbiamo visto anche precedentemente e versarlo in un flacone spray da usare all’occorrenza.

Avvertenze

Non usate i metodi in caso di allergia o ipersensibilità.