Molte di noi posseggono il bracciale Pandora, un accessorio iconico che si può personalizzare mediante dei ciondoli tematici che rappresentano ciò che più amiamo, i nostri hobby e così via.

Dal momento, però, che è un bracciale in argento Sterling 925, tende facilmente ad oscurarsi a causa del processo di ossidazione.

Ma non dovrete rassegnarvi all’idea di tenerlo così in quanto oggi vedremo insieme come far tornare il Pandora lucido con un semplice straccio.

Come fare

Il metodo dello straccio è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è munirvi appunto di uno straccio morbido, come quelli utilizzati in cucina in modo da strofinare delicatamente senza graffiare.

Inoltre, vi suggeriamo di combinarlo con un ingrediente dalle proprietà abrasive moto delicate, quale il bicarbonato, in grado di rimuovere l’ossidazione e far tornare lucido il vostro bracciale e i vostri ciondoli.

Vi basterà, quindi, inumidire lo straccio e intingerlo, poi, nel bicarbonato. Dopodiché, strofinatelo delicatamente sul Pandora e risciacquate accuratamente. Infine, asciugate con un panno morbido e asciutto e il gioco è fatto.

In alternativa, potete anche mescolare il bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido da strofinare con il panno sul vostro bracciale.

Oltre al bicarbonato, però, potete anche servirvi del dentifricio, noto non solo per la sua proprietà sbiancante ma anche per la capacità di pulire e lucidare l’argento.

In questo caso, quindi, dovrete applicare una piccola quantità di dentifricio sullo straccio e strofinarlo, poi, delicatamente sul Pandora, insistendo sulle aree più ossidate. Infine, lasciate agire per qualche secondo prima di risciacquare con acqua pulita per rimuovere il dentifricio.

N.B Si raccomanda sempre di rimuovere ogni traccia di dentifricio o di bicarbonato in quanto sono abrasivi e di non utilizzare questo metodo se i ciondoli hanno pietre preziose in quanto potrebbero danneggiarli.

Altri trucchetti per lucidare il Pandora

Una volta visto il trucchetto con lo straccio, vediamo insieme altri trucchetti in grado di pulire e lucidare il Pandora.

Sapone di Marsiglia

Un altro trucchetto per pulire e lucidare il Pandora è il sapone di Marsiglia, un ingrediente molto noto a partire dalle nostre nonne per le sue molteplici proprietà, tra quali quelle smacchianti e pulenti. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare lo smacchia-tutto fai da te!

Particolarmente indicato per pulire anche gli charm più delicati come quelli in murano o con pietre, il sapone di Marsiglia aiuterà a rimuovere la patina di nero sul vostro bracciale. Vi basterà, quindi, aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia in una ciotola contenente acqua tiepida ed immergere il bracciale e i ciondoli all’interno della miscela così ottenuta.

Dopodiché, lasciateli in ammollo per qualche minuto prima di strofinare con uno spazzolino da denti con setole morbide! Infine, non vi resta che asciugare con un panno morbido e…il gioco è fatto!

Fogli di alluminio e sale

Per quanto possa sembrarvi un trucchetto banale, in realtà risulta essere molto efficace. Di cosa stiamo parlando? Del trucchetto dei fogli di alluminio e del sale per lucidare l’argento!

Coprite, quindi, una ciotola con dei fogli di alluminio, dopodiché immergete al suo interno il bracciale e i ciondoli e aggiungete del sale da cucina fino a riempire il tutto. A questo punto, dovrete aggiungere n po’ di acqua calda (non troppo calda, mi raccomando!) e mescolare fino a quando il sale non si sarà completamente sciolto.

Infine, lasciate in ammollo per qualche minuto, prima di estrarre il bracciale e tamponarlo con un panno accuratamente: il vostro Pandora sarà come nuovo!

N.B Se tra i vostri ciondoli alcuni hanno le superfici smaltate, toglieteli per primi.

Come prevenire l’ossidazione

E per mantenere sempre come nuovo il vostro Pandora, vediamo insieme una serie di accorgimenti per vedere come prevenire l’ossidazione. Le seguenti istruzioni sono fornite dal brand, pertanto vi raccomandiamo di seguirle al fine di non danneggiare il vostro bracciale e mantenerlo sempre lucido.

Innanzitutto, vi ricordiamo di non utilizzare prodotti chimici forti o prodotti per la lucidatura dell’argento perché potreste opacizzarlo e fargli perdere tutta la brillantezza.

Inoltre, sarebbe bene non conservarlo in luoghi umidi come il bagno o la cucina ma di conservarlo sempre in una borsa chiusa e protetta dall’aria e in uno spazio buio quando non lo usate.

Altrettanto importante è toglierlo quando vi lavate le mani, quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare, quando nuotate e quando fate le pulizie domestiche con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca.

Trucchetti per lucidare l’argento

Avvertenze

Ricordiamo che è molto importante seguire le indicazioni fornite dal brand e prediligere i metodi più delicati.