Ma quanto è bello avere il bucato sempre morbido e profumato? Tantissimo! È così piacevole toccare quei capi così soffici che ci sembra di essere coccolate!

Per questo, ci serviamo dei tanto noti ammorbidenti disponibili in commercio che però non nutrono veramente le fibre ma le consumano.

Ma non dovrete rinunciare a quell’effetto così piacevole perché è possibile realizzare un ammorbidente fai da te con ingredienti naturali e da dispensa. In che modo? Scopriamolo insieme!

Come fare

Realizzare un ammorbidente naturale fai da te è un gioco da ragazzi, in quanto vi servirà un ingrediente che sicuramente conoscete e che probabilmente avrete già in casa: l’acido citrico.

Considerato efficace soprattutto per le sue proprietà anticalcare, l’acido citrico è un composto biodegradabile derivante dagli agrumi, il quale è noto proprio per il suo agire come un ammorbidente naturale. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è munirvi di:

150 gr di acido citrico in polvere

1 litro di acqua tiepida

20 gocce di olio essenziale

Iniziate, quindi, versando l’acido citrico in una brocca graduata contenente l’acqua tiepida e mescolate accuratamente per favorire il suo scioglimento. Dopodiché, aggiungete le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e mescolate ulteriormente.

Vi suggeriamo di prediligere fragranze quali lavanda, menta o rosa o fragranze agrumate in quanto sono quelle che normalmente ritroviamo negli ammorbidenti e nei detersivi disponibili in commercio.

A questo punto, travasate il tutto in una vecchia bottiglia da riciclare e il vostro ammorbidente è pronto per l’uso! Vi basterà versare circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo ad ogni lavaggio e…godetevi la magia: i vostri capi saranno così morbidi e profumati da farvi venire subito voglia di indossarli! Come se non bastasse, l’acido citrico sarà in grado anche di rimuovere il calcare in lavatrice!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come fare!

Altri rimedi efficaci per ammorbidire i capi

Oltre all’ammorbidente fai da te con acido citrico, ci sono altri ingredienti che potete utilizzare per questo scopo. Vediamoli insieme!

Aceto e bicarbonato

Ovviamente, quando si parla di ingredienti da dispensa efficaci sui capi non si può non menzionare l’aceto e il bicarbonato, i quali sono noti per le loro proprietà pulenti, sgrassanti e ammorbidenti.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 tazze di bicarbonato di sodio e una tazza e mezza di aceto bianco in una brocca graduata contenente 1 litro di acqua tiepida, dopodiché aggiungete qualche goccia di olio essenziale, se lo preferite.

Infine, versate tutto in un vecchio flacone, agitate accuratamente e aggiungete circa 60 ml di questo prodotto nel cassetto del detersivo in lavatrice ad ogni lavaggio: non ne farete più a meno!

N.B C’è un lungo dibattito circa l’impatto che l’aceto ha sull’ambiente. Per questo, è preferibile utilizzare metodi alternativi come l’acido citrico che ha un impatto meno inquinante

Con la camomilla

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che vi potrà sembrare strambo eppure risulta essere molto efficace per ammorbidire il bucato e, in particolare gli asciugamani.

Stiamo parlando della camomilla! Ebbene sì quella bevanda che amiamo sorseggiare per rilassarci. Questo prodotto, infatti, vanta proprietà emollienti in grado di ammorbidire le fibre dei capi.

Vi basterà, quindi, far bollire 1 litro di acqua in una pentola e mettere, poi, in ammollo 4 bustine di camomilla in infusione. Dopodiché, aspettate qualche minuto, e quando la miscela si sarà completamente raffreddata, aggiungete 20 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

A questo punto, non vi resta che trasferire il tutto in una bottiglia da riciclare e versare un bicchierino di questo ammorbidente in lavatrice ad ogni lavaggio. Non solo la camomilla renderà più morbidi i vostri capi ma li profumerà anche come non mai!

Avvertenze

Sebbene i rimedi siano naturali e innocui, vi suggeriamo sempre di consultare le etichette di lavaggio per evitare di rovinare i vostri capi.