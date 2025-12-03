Il profumatore più delicato per l’ambiente lo faccio con le bucce di mela

Per diversi anni ho sempre usato profumatori o diffusori per ambienti comprati al supermercato, ma l’odore che avevo in casa, soprattutto in inverno, non era mai del tutto piacevole. Con l’arrivo del freddo, teniamo le finestre chiuse per più tempo e accendiamo i termosifoni, quindi l’aria dopo un po’ tende a farsi “viziata“, considerando anche odori di cucinato e di umidità che si trattengono.

Purtroppo però non ho mai risolto il problema in maniera definitiva, perché i vari profumatori erano tutti troppo intensi, coprivano gli odori senza eliminarli e soprattutto non duravano a lungo.



Per questo ho iniziato a sperimentare alcuni tipi di barattoli-profumatori che mi piace tenere sul termosifone caldo, per creare in maniera naturale un profumo di fresco e pulito che si mantiene per ore in tutte le stanze della casa, e uno dei più delicati e intensi che preferisco è il barattolo con le bucce di mela.

Come si prepara

Il procedimento è semplicissimo: ti basterà far essiccare le bucce di mela e riscaldarle in modo delicato sul termosifone, per ottenere un profumo dolce e leggero, per niente invadente o fastidioso.

Quello che ti occorre sono:

– Bucce di 2 o 3 mele, meglio se biologiche

– Un barattolo di vetro piccolo, senza tappo

– Carta da forno o piastra per essiccare le bucce

Lava bene le mele prima di sbucciarle, soprattutto se non sono biologiche, poi disponi le bucce su una teglia rivestita con carta da forno. Se hai tempo, puoi lasciarle asciugare all’aria per 24-48 ore, girandole ogni tanto per farle seccare in modo uniforme; in alternativa, se vuoi fare prima, puoi metterle in forno a 40-50°C per un paio d’ore, lasciando lo sportello leggermente aperto per far uscire l’umidità.

In entrambi in casi, l’importante è che le bucce diventino asciutte e leggermente rigide, ma non devono scurirsi troppo o bruciarsi. Una volta pronte, metti le bucce nel barattolo di vetro e, se ti piace un profumo più intenso e speziato, puoi aggiungere anche una stecca di cannella o 3-4 chiodi di garofano.

Adesso non ti resta altro da fare che mettere il barattolo aperto direttamente sul termosifone acceso, e gli aromi inizieranno a diffondersi lentamente nell’aria già dopo una mezz’oretta.

Come farlo durare di più

Il profumo rimane percepibile per circa 5–7 giorni, poi tende a calare gradualmente, anche in base a quanto tempo tieni accesi i termosifoni. Quando senti che l’aroma è diventato troppo leggero, puoi ravvivarlo in due modi: o mescoli un po’ le bucce nel barattolo mentre sono ancora calde, oppure aggiungi qualche goccia di estratto di vaniglia, olio essenziale di cannella o di agrumi.

Attenzione solo a non mettere il barattolo troppo vicino alle parti in metallo del termosifone se hai aggiunto oli essenziali: il calore diretto può farli evaporare troppo in fretta, rendendo l’effetto meno duraturo.

Come personalizzare il profumo

Una delle cose che mi piace di più di questo metodo è che lo puoi personalizzare in base alla stagione o ai tuoi gusti.

Se ti piace un profumo più agrumato, puoi aggiungere qualche buccia d’arancia a quelle di mela; se vuoi una versione più “invernale”, oltre alle bucce di mela ti consiglio di aggiungere la cannella oppure una grattugiata di noce moscata, per un mix più caldo e accogliente; se invece preferisci un effetto “casa pulita”, alle bucce di mela puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale al limone, ideale per profumare bagni e zone lavanderia.