Come riutilizzare le bucce di arancia per profumare e pulire casa con zero sprechi

Ogni volta che sbucciamo un’arancia, il profumo che si sprigiona è così buono che sembra quasi un peccato buttare via la buccia. Quella scorza così colorata è infatti un concentrato di aromi e sostanze utili che possono tornarci comode in mille modi in casa.

Da quando ho iniziato a riutilizzarle, mi sono accorta che posso fare profumatori, detergenti e perfino piccoli anticalcare senza comprare nient’altro, tutto in modo super naturale, risparmiando e evitando sprechi!

Profumatore con bucce essiccate

Le bucce di arancia essiccate sono una validissima alternativa a candele profumate o spray deodoranti per ambienti, e il profumo delicato che emanano dura davvero per diverso tempo nelle stanze.

Il metodo per riutilizzarle è semplicissimo: taglia le bucce in pezzetti e appoggiale su un termosifone accesso, oppure mettile in forno a bassa temperatura, finché diventano leggere e un po’ “croccanti”. A questo punto non ti basterà altro che raccoglierle in piccole ciotole o in sacchettini di stoffa e posizionarle nelle stanze che hanno un odore un po’ spento. In pochissimo tempo vedrai che l’aroma dolce e agrumato dell’arancia renderà l’ambiente più accogliente!

Deodorante per ambienti con acqua aromatica

Questo metodo mi piace in modo particolare perché crea un’atmosfera quasi “di coccole”. A volte, mentre faccio le pulizie, oppure se c’è ancora in casa quell’odore di cucinato che proprio non va via, metto sul fuoco un pentolino con acqua e lascio bollire le bucce d’arancia. Vedrai che dopo pochi minuti si diffonderà un odore davvero delizioso!

Una volta spento il fuoco, puoi anche versare questa acqua aromatica negli umidificatori dei termosifoni, così la fragranza durerà ancora più a lungo.

Se vuoi un profumo più intenso, puoi aggiungere nel pentolino anche una stecca di cannella o un paio di chiodi di garofano, ma anche solo le bucce d’arancia vanno benissimo!

Detergente naturale all’arancia

Questo è uno dei miei rimedi preferiti, ma stavolta abbiamo bisogno di un alleato: l’aceto di alcool!

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

È un trucchetto che uso spesso ho bisogno di uno sgrassatore leggero, che pulisca bene ma senza lasciare odori forti. L’aceto riesce a tirare fuori tutto il profumo e gli oli essenziali delle bucce, così posso unire il suo potere pulente al buon profumo delle arance.

In pratica, metto le bucce tagliate a pezzetti in un barattolo, le copro con aceto bianco e le lascio lì per una decina di giorni; trascorso questo tempo, filtro la soluzione ottenuta, diluisco con un po’ d’acqua e travaso tutto in uno spruzzino. L’aceto diventerà così un liquido profumato, aranciato, che funzionerà benissimo su fornelli, lavelli e superfici unte.

Anticalcare naturale profumato

La buccia di arancia contiene acido citrico e limonene, che sono sostanze che sciolgono bene il calcare recente, formato da poco, e danno subito un tocco di brillantezza ai metalli. Quindi uno dei primi esperimenti che ho fatto è stato strofinare una buccia d’arancia fresca sul rubinetto in cucina… che ha preso proprio una bella lucidata!



Di solito lascio agire prima qualche minuto, dopo aver strofinato la buccia, poi risciacquo, e macchie leggere e segni di opacità vanno via senza problemi. Però, lo dico per esperienza, non ti aspettare miracoli sulle incrostazioni dure: per quelle ci vuole qualcosa di più forte. Se hai bisogno comunque di un effetto più potente, puoi versare un po’ di aceto sulla parte bianca della buccia prima di utilizzarla per strofinare, così sarà tutto più efficace.

Con un po’ di fantasia, come vedi, le bucce di arancia possono essere davvero un piccolo tesoro da riutilizzare in casa, e questi rimedi diventeranno un’abitudine irrinunciabile!

