A volte per rimediare al freddo che penetra nella pelle a volte non c’è bisogno di troppe cose, ma si può trovare sollievo semplicemente con una borsa dell’acqua calda!

Oggi ne possiamo trovare di ogni tipologia, ma quelle antiche che si riempiono solo con acqua sono le più efficaci e che danno davvero quel tocco di calore in più.

Se non le avete in casa, non ci sono problemi! Scopriamo insieme come fare una borsa calda fai da te in poco tempo!

Calzino di sale

Un trucco della Nonna che ci hanno trasmesso da sempre è il calzino di sale!

Lo si usa principalmente per le mani e i piedi che diventano tendenzialmente molto freddi durante l’inverno, quindi è un rimedio di cui non potrete fare a meno.

Il sale grosso, se riscaldato, mantiene costante la sua temperatura per molto tempo, quindi è ideale da usare in questo caso!

Riscaldate una padella antiaderente sul fuoco, aggiungete un pugno colmo di sale grosso e tostatelo sulla padella finché diventa caldo.

Con un cucchiaio, poi trasferite il sale nel calzino doppio in spugna e chiudetelo. Ecco fatto, mani e piedi non saranno più freddi!

Con un guanto

Un metodo molto affine a quello del calzino in spugna è quello del guanto, ottimo sia per riscaldarsi che per riscaldare le mani prima di indossarli.

Anche in questo caso dovrete riscaldare prima il sale sulla padella, poi dovrete metterlo nel guanto e chiudere con un elastico per non far cadere il sale.

Potete usarlo prima di andare a dormire così da avere le mani calde, oppure lasciare il sale per almeno 20 minuti prima di indossare i guanti.

Così affronterete il freddo con una marcia in più!

Sacchetto di riso

Non avete il sale grosso in casa? C’è un’altra soluzione che sicuramente può fare al caso vostro!

Si tratta del riso, anche quest’ingrediente è ottimo per conferire calore ed è tra i rimedi fai da te più gettonati per avere mani e piedi caldi a costo 0.

Il procedimento è come quello del riso, dovrete soltanto tostare il riso in padella per qualche minuto. Quando diventa dorato e si sarà riscaldato per bene, passatelo in un sacchetto o anche nel guanto e il freddo sarà solo un lontano ricordo!

Una volta che si è raffreddato potete tranquillamente riscaldarlo di nuovo.