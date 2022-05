Tutte noi prima o poi dovremo fronteggiare con i segni dell’età sulla nostra pelle che si mostrano con quelle che chiamiamo rughe di espressione.

La loro formazione è dovuta al fatto che con il passare degli anni, diminuisce il collagene, una proteina in grado di mantenere compatti i tessuti connettivi del nostro corpo e, quindi, la nostra pelle fresca e giovane.

Per fortuna, però, esistono dei prodotti naturali e casalinghi in grado di produrre collagene. Volete sapere quale? L’amido di mais! Vediamo come fare una crema antirughe con questo ingrediente!

Benefici dell’amido

Prima di vedere come usare l’amido per preparare delle creme per il viso fai da te super efficaci per distendere le rughe, vediamo perché questo ingrediente sembra funzionare ed essere efficace in questi casi.

L’amido di mais, infatti, è un cereale che contiene fibre, carboidrati, proteine e minerali, in grado non solo di distendere le rughe ma anche di lenire le irritazioni della pelle, di regolare l’eccesso di sebo e di rinfrescare e di esfoliare la pelle.

Non a caso, infatti, viene utilizzato spesso nelle culture asiatiche come ingrediente base per la preparazione delle più svariate ricette cosmetiche.

Come fare

Preparare questa crema antirughe con l’amido di mais è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò che vi servirà è amido di mais e un po’ di acqua.

Mescolate, quindi, mezza tazza di amido di mais con l’acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto dalla consistenza cremosa. E la vostra crema è pronta per l’uso! Ovviamente, questa è la ricetta base, ma per un effetto ancora più efficace potete combinare più ingredienti, quali:

2 cucchiaini di miele

due bianco d’uovo

tre cucchiai di amido di mais

20 gocce di olio di mandorle

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti indicati in una ciotola fino a farli ben amalgamare e ottenere una sorta di crema. A questo punto, lavate la pelle del viso, preferibilmente con acqua calda, così da favorire l’apertura dei pori, dopodiché, applicate la maschera seguendo dei movimenti circolari.

Lasciatela agire per circa 20 minuti, poi risciacquate il viso con acqua fredda. Applicate questa maschera due volte a settimana: il vostro viso sembrerà subito più fresco, rilassato e levigato!

Oltre alla proprietà antirughe dell’amido, infatti, l’uovo e il miele faranno sì che questa crema sia in grado anche di purificare il viso e renderlo più luminoso.

Ricetta con limone

La ricetta vista finora è in grado di levigare la pelle ed ottenere una sorta di effetto botox. Ma se volessimo, invece, ottenere una crema in grado non solo di distendere le rughe ma anche di attenuare l’acne e le cicatrici?

Vediamo, quindi, un’altra ricetta che prevede oltre all’amido di mais, un altro ingrediente dalle proprietà astringenti, molto efficace per combattere l’acne: il limone.

Mescolate, quindi, il succo di un limone con due cucchiaini di amido di mais fino ad ottenere la consistenza di una crema. A questo punto, lavate il viso come indicato nell’altro rimedio e applicate la crema fai da te. Lasciatela agire per circa 10 minuti, dopodiché risciacquate il viso con acqua fredda. La vostra pelle sarà come rinata!

N.B Vi consigliamo di non superare i 10 minuti poiché il limone potrebbe iniziare a provocare bruciore e irritazione. In caso di bruciore, sciacquare immediatamente. Inoltre non bisogna dimenticare che il limone è fotosensibilizzante, quindi bisogna evitare di esporsi alla luce del sole.

Ricetta con carota

Infine, vediamo un’ultima ricetta, che prevede la combinazione dell’amido di mais con il succo di carota, il quale vanta una funzione purificante e ringiovanente, molto sfruttata per creare maschere viso dall’azione antiage. Munitevi, quindi, di:

1 cucchiaino di amido di mais

4 cucchiai di succo di carota

1 cucchiaio di yogurt naturale

150 ml di acqua

Iniziate, quindi, con il mescolare l’amido di mais con 50 ml di acqua fino ad ottenere un composto omogeneo. Nel frattempo, portate ad ebollizione in un pentolino i restanti 100 ml di acqua.

Una volta raggiunto il punto di ebollizione, versate nel pentolino il composto di amido e acqua e mescolate. Fate raffreddare il tutto, dopodiché aggiungete lo yogurt naturale e il succo di carota. La vostra crema è pronta per l’uso: lavate il viso con acqua calda e applicate la maschera per circa 30 minuti. Infine, risciacquatela e addio rughe!

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti sopramenzionati in caso di allergia e ipersensibilità. Infatti è consigliabile provare prima in una piccola zona del polso.