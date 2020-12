5 Maschere all’albume per purificare e rigenerare la pelle!

Le uova sono alla base della nostra alimentazione. Con le uova, infatti, possiamo preparare ricette molto gustose.

Ma sapevate che le uova e in particolare gli albumi possono essere utilizzate in cosmesi grazie alla loro efficacia?

In realtà non è una novità, in quanto questo prodotto rientra tra i rimedi della nonna ed è da secoli che viene utilizzato per i prodotti di bellezza.

Grazie all’alto contenuto di proteine, vitamine e minerali e alle sue proprietà antibatteriche, l’albume è in grado di detergere e purificare la nostra pelle.

Inoltre, può essere utile in caso di pelle grassa poiché può aiutare a pulire i pori che producono un eccesso di sebo.

In ogni caso, sappiate che c’è una maschera all’albume per ogni tipo di problema della pelle che avete.

Quindi vediamo insieme tutte le maschere fai da te da realizzare con il bianco dell’uovo!

Attenzione! Le uova crude possono trasportare batteri, per questo è importante che l’albume non entri negli occhi o nella bocca. Inoltre, lavatevi sempre le mani dopo aver toccato l’albume.

Evitare l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità.

Maschera purificante

Se volete purificare la vostra pelle e volete eliminare tutto lo sporco e l’eccesso di sebo, provate questa maschera.

Tutto ciò di cui avrete bisogno è:

1 albume d’uovo

1 cucchiaio di zucchero bianco

2 cucchiaini di amido di mais

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti in una piccola ciotola fino a farli amalgamare. A questo punto, applicate la maschera sul viso.

Lasciatela in posa per circa 15-20 minuti, quindi rimuovete la maschera e risciacquate con abbondante acqua tiepida.

L’albume nutrirà e rassoderà la pelle e conferirà un aspetto più giovane al vostro viso, mentre lo zucchero esfolierà i vostri pori.

L’amido di mais, invece, assorbirà tutto il sebo in eccesso e purificherà la vostra pelle!

Maschera lenitiva

Se, invece, avete una pelle sensibile e volete una maschera lenitiva, ecco a voi la maschera con bianco di uovo e camomilla.

Per preparare questa maschera, avrete bisogno di:

1 albume d’uovo

1 cucchiaino di gel di aloe vera

1 cucchiaino di camomilla

Unite, quindi, gli ingredienti in una piccola ciotola e mescolate bene fino ad amalgamare il tutto. A questo punto, applicate sulla pelle pulita e lasciatela in posa per circa 20 minuti.

Risciacquate, poi, con abbondante acqua fredda.

Il gel di aloe vera e la camomilla aiuteranno a lenire le infiammazioni e gli arrossamenti.

Maschera schiarente

In caso di pelle matura con macchie scure, potete provare, invece, questa maschera schiarente.

Prendete, quindi:

1 albume d’uovo

1 cucchiaino di succo di limone

1 cucchiaino di miele grezzo

Mescolate tutti gli ingredienti e applicate la maschera sul viso. Lasciatela in posa per circa 20 minuti.

Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida. La vostra pelle sarà istantaneamente più morbida e luminosa!

L’albume, come già visto rassoda e tonifica il viso, mentre il limone schiarisce le macchie dell’età.

Il miele, infine, rende la vostra pelle più luminosa e rimpolpata ed è un potente antibatterico.

Maschera esfoliante

Se avete la pelle grassa a tendenza acneica, è l’ora di provare questa maschera all’albume di uovo, avena macinata e miele.

Tutto ciò che vi occorre è:

1 albume d’uovo

1 cucchiaino di miele grezzo

Avena o farina macinata

Montate insieme l’albume e il miele fino a quando non sono ben amalgamati. A questo punto, aggiungete l’avena o la farina macinata fino ad ottenere una pasta omogenea.

Applicate, quindi, la maschera sul viso evitando sempre la zona occhi e massaggiatela delicatamente sulla pelle.

Lasciatela in posa per circa 10 minuti, dopodiché rimuovete con abbondante acqua tiepida.

L’avena aiuta a calmare le irritazioni della pelle e la nutre.

Maschera per gli occhi antietà

Infine, vi vogliamo suggerire anche una maschera per gli occhi anti-età. Questa maschera è adatta per ringiovanire il contorno occhi che, a volte, fa apparire il nostro sguardo stanco e poco vitale.

Per questa maschera, vi basta prendere:

1 albume d’uovo

1 cucchiaio di carote

1 cucchiaino di aloe vera

Iniziate a grattugiare finemente le carote e versatele in una ciotola. Dopodiché aggiungete l’albume e l’aloe vera.

Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una sorta di schiuma. A questo punto, con le mani oppure con un pennello, applicate la maschera nella zona del contorno occhi.

Potete anche applicare la maschera su tutto il viso, se preferite. Lasciate agire per circa 10 minuti e risciacquate accuratamente.

Attenzione! Vi raccomandiamo di evitare le palpebre e di non far entrare a contatto l’albume con gli occhi perché potrebbe comportare infezioni.

Avvertenze

Vi consigliamo di evitare l’utilizzo delle maschere consigliate in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a uno o più ingredienti.

Inoltre, vi ricordiamo che le uova crude possono trasportare batteri, per questo è importante che l’albume non entri negli occhi o nella bocca.

Lavare sempre le mani dopo aver toccato l’albume.

