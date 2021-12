Quante persone danno piena libertà alla propria fantasia quando si tratta di fare delle decorazioni natalizie?

Credo che ne siamo in tanti, proprio perché il Natale ci fa venire voglia di prenderci cura del nostro ambiente più del solito e poi, diciamoci la verità, è molto confortevole vedere in casa tutti quei colori per un bel periodo di tempo!

Dall’albero al tavolo, fino ad arrivare alle porte, possiamo fare tantissime cose per accrescere la magia del Natale!

Oggi vedremo insieme un bel trucchetto, ovvero una decorazione da appendere alla porta per profumare e abbellire la casa!

Occorrente

L’occorrente per realizzare questa decorazione è molto semplice da reperire e si tratta di elementi che molto probabilmente avrete già in casa!

Nello specifico serviranno:

1 Arancia

2 Bastoncini di cannella

Spago di paglia (o spago normale, a seconda della disponibilità)

Pigna di piccole dimensioni (facoltativa)

Una volta procurati questi ingredienti, avrete quello che occorre! La cannella e l’arancia insieme rappresentano dei profumi tradizionali del Natale e spargono un profumo fantastico!

Procedimento

Ora è il momento di passare al procedimento e creare il nostro fantastico decoro natalizio per le porte!

Per prima cosa dovrete tagliare una fetta abbastanza doppia dall’arancia, vi consiglio di prenderla dal centro del frutto che è la parte più grande e che vi farà avere un diametro maggiore.

Il resto dell’arancia non gettatelo, potete tagliare altre fette per fare altre decorazioni, o creare un infuso profumato!

La fetta d’arancia dovrà essere essiccata nel forno, mettetela quindi ad una temperatura di 180 gradi per qualche minuto e controllate costantemente finché non è completamente essiccata.

A questo punto aspettate che si raffreddi, in seguito create un foro al centro della fetta e fate passare lo spago, formate un noto per fissare lo spago e lasciate un po’ di spago per attaccare poi alla porta.

Prendete, quindi i due bastoncini di cannella, attaccateli uno sopra l’altro con della colla a caldo. Successivamente, sempre usando la colla a caldo facendo attenzione, attaccate i bastoncini allo spago presente sulla fetta d’arancia.

Infine potete attaccare sopra anche la pigna piccola per decorare ulteriormente o lasciate così.

Ecco fatto, la vostra decorazione bella e profumata è pronta per essere attaccata alla vostra porta!

Ovviamente, raddoppiando l’occorrente, potete crearla per tutte le porte di casa vostra!

Avvertenze

Vi ricordo di fare estrema attenzione quando usate il forno o la colla a caldo per non scottarvi. Inoltre non usate questi rimedi in caso di allergia o ipersensibilità ad uno degli ingredienti indicati.