Ad avere il primato tra i materiali d’arredo più belli ed intramontabili c’è senza dubbio il legno!

Mobili, tavolini, sedie, tetti e oggetti vari danno sempre una nota in più in casa, donando un tocco di accoglienza di calore unici.

Per fare in modo che il legno possa mostrarsi sempre al meglio nei suoi colori vivaci e nella sua brillantezza c’è bisogno di una cura costante.

Vediamo insieme come fare il lucida legno facile ed economico!

Ingredienti

La prima cosa da fare è procurarci gli ingredienti necessari per fare il nostro lucida legno in pochissimo tempo!

Non preoccupatevi, ne occorreranno pochi e li avrete sicuramente già in casa.

Vediamoli nel dettaglio:

200 ml di aceto di mele

100 ml di succo di limone

100 ml d’acqua

1 cucchiaio d’olio d’oliva

Tutti questi ingredienti insieme daranno vita ad un prodotto naturale ed ecosostenibile che farà brillare il vostro legno in un batter d’occhio!

L’olio d’oliva è particolarmente indicato per nutrire il legno dall’interno in modo da dargli un aspetto più vivace, stessa funzione vale anche per l’aceto di mele ed il limone che inoltre ne ravviveranno il colore!

Procedimento e uso

A questo punto non ci resta che passare al procedimento!

Per prima cosa filtrate bene il succo di limone facendo attenzione che non abbia i semi, dopodiché mescolatelo energicamente all’olio d’oliva e solo infine aggiungete l’aceto di mele e l’acqua.

Ottenuta un’unica soluzione, non vi resta che versare tutto all’interno di un flacone spray. Il nostro lucida legno è pronto all’uso!

Dovrete vaporizzare sul legno e passare poi un panno in lana, quest’ultimo è particolarmente indicato per trattenere la polvere e lasciare sul legno un velo di lucentezza che durerà per diversi giorni.

Usate il composto ogni volta che vedete il legno o opaco ed ecco che sarà come nuovo!

Consigli per un legno perfetto

In ultimo scopriamo alcuni consigli che serviranno ad avere ogni giorno un legno perfetto e duraturo nel tempo.

Per prima cosa è importante ricordare che si tratta di un materiale che assorbe a fondo l’umidità, per cui è fondamentale che non sia troppo esposto a vapori e non bisogna usare quantità eccessive di acqua durante il lavaggio.

Fate arieggiare ogni giorno le stanze dove avete il legno in modo che si possa asciugare a fondo e togliete la polvere abitualmente, facendo sempre attenzione ad usare dei panni in lana e mai troppo ruvidi.

Nel momento in cui si macchia, usate del semplice bicarbonato di sodio o sapone di Marsiglia diluito con acqua in modo da non “aggredirlo” troppo e vedrete che sarà subito pulito!

Se vi sono zone più danneggiate o graffi, potete provare a strofinare sopra una noce e poi dell’olio d’oliva da far agire per circa 10 minuti, poi passate un batuffolo d’ovatta e noterete che la macchia si sarà sensibilmente sbiadita.

Avvertenze

Provate i rimedi riportati prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare le superfici in legno.