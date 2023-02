Vedere il legno che adorna la cucina è una scelta d’arredamento bellissima, ma il tutto migliore se le sedie ed il tavolo sono pieni di lucentezza!

Il legno, infatti, ha un colore brillante che lo rende unico, caldo ed accogliente, ma quando si trascura il risultato è l’opacizzazione e talvolta anche le macchie bianche.

Per mantenere la cucina sempre al meglio, scopriamo come pulire e lucidare tavoli e sedie in legno con semplici rimedi naturali!

Aceto di mele

Non possiamo non partire dall’aceto di mele per vedere quali sono i trucchetti migliori per avere le sedie e il tavolo di legno come nuovi!

Questo tipo di aceto è molto efficace contro l’opacizzazione del legno e viene usato anche per fare dei trattamenti lucidanti naturali.

Per usarlo dovrete anzitutto togliere benissimo la polvere dal legno, dopodiché vi basterà inumidire e strizzare un panno in microfibra e aggiungere delle gocce d’aceto.

Strofinate energicamente il panno sul tavolo e le sedie, poi lasciate asciugare e vedrete che risultato fantastico!

Succo di limone

Procediamo con i rimedi menzionando anche il succo di limone, l’agrume più fresco, efficace e versatile al mondo!

Non solo in cucina dà dalle grandi soddisfazioni, ma anche quando lo si usa in casa nei rimedi naturali e specialmente sul legno.

Dovrete riempire un vaporizzatore per metà con acqua e metà con del succo ben filtrato di limone, agitate per bene e spruzzate sul legno.

Passate poi un panno in lana o in microfibra e non ci vorranno molto minuti prima di vedere che il legno è di nuovo brillante e profumato!

Bicarbonato di sodio

Avreste mai pensato che un prodotto che avete in casa praticamente sempre è ottimo da usare sul legno?

Ebbene sì, il bicarbonato di sodio si annovera tra i migliori trucchetti per dire addio alle macchie bianche, opache e al legno spento di tavoli e sedie.

Dovrete usarlo facendo una pasta-gel con 1 cucchiaio di bicarbonato ed acqua a filo fino ad ottenere la consistenza giusta.

Spalmate il composto su una spugna morbida e passatela sul legno senza strofinare troppo, risciacquate con un panno in microfibra e asciugate accuratamente per fare in modo che non vi siano degli aloni o delle strisce d’acqua in controluce.

Sapone di Marsiglia

Come il limone, anche il sapone di Marsiglia rappresenta un metodo non solo pulente, ma anche estremamente profumato.

Insomma, un vero e proprio asso nella manica che non può mancare tra i trucchetti che faranno tornare a brillare tavoli e sedie in legno.

Tutto quello che dovrete fare è mettere del sapone liquido o in scaglie di sapone direttamente sulla spugna (sempre morbida) e strofinare sul legno.

Procedete sciacquando e sentirete un profumo inebriante in cucina!

Lucidante fai da te

Se ogni giorno volete che tavoli e sedie siano brillanti, allora dovete fare un lucidante fai da te con elementi naturali che avete in casa!

Ingredienti

1/2 bicchiere di aceto di mele

1/2 bicchiere di succo di limone

1 cucchiaio di olio d’oliva

2 cucchiai d’acqua

Filtrate bene il succo di limone e mettete tutti gli ingredienti in un vaporizzatore dalle dimensioni giuste. Spruzzate il composto sul legno ogni volta che desiderate lucidarlo e asciugate con un panno morbido in lana per dare ancora di più l’effetto brillante.

Avvertenze

Per essere sicuri di non danneggiare il legno, consigliamo di provare i rimedi riportati prima in angoli non visibili.