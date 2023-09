Le scarpe, purtroppo, tendono per loro stessa natura ad accumulare cattivi odori in quanto a contatto continuo con il sudore dei nostri piedi.

Per questo, potrebbe capitare di aprire l’anta della scarpiera e avere subito la voglia di richiuderla a causa della puzza.

Per risolvere questo problema, basta realizzare delle palline profumate fai da te che si mettono nelle scarpe! Vediamo insieme come fare!

Come fare

Preparare queste palline per scarpe fai da te è davvero un gioco da ragazzi, in quanto avrete bisogno di pochissimi ingredienti che sicuramente già avrete in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire. Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di maizena o amido di mais

150 ml di acqua

20 gocce di olio essenziale di Tea tree

In un pentolino, dovrete versare il bicarbonato e l’amido di mais, dopodiché aggiungete l’acqua e le gocce di olio essenziale in un altro contenitore a parte. Vi suggeriamo di usare nello specifico le gocce di tea tree oil, in quanto svolgono una funzione anti-batterica in grado non solo di profumare le vostre scarpe ma anche di rinfrescarle.

A questo punto, versate l’acqua con gli oli essenziali un po’ alla volta nella pentolina contenente il bicarbonato e l’amido, accendete il gas a fuoco moderato così da far scaldare il composto e mescolate accuratamente.

Una volta che l’impasto si sarà addensato e tenderà ad “appiccicarsi” sul cucchiaio e sulle pareti della pentola, mescolate velocemente per qualche secondo e spegnete il gas quando la pasta di bicarbonato e amido si sarà staccata dalla pentola.

A questo punto, versate l’impasto sulla carta da forno, lasciatelo raffreddare per alcuni minuti e stendetelo con un matterello fino a renderlo liscio e uniforme. Infine, formate tante piccole palline e lasciatele asciugare per almeno 24 ore in un ambiente asciutto: ecco che saranno pronte per profumare le vostre scarpe!

Con i fiori secchi

In caso non vogliate usare le gocce di olio essenziale di Tea tree, potete anche ricorrere a dei fiori che avete in casa, come i fiori di lavanda, le foglie di alloro o le stecche di cannelle.

Ovviamente, in questo caso, riuscirete solo ad ottenere delle palline profumate in grado di togliere i cattivi odori dalle scarpe, ma non avrete un effetto antibatterico portato dalle gocce di Tea tree. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene addirittura utilizzato per rimuovere e prevenire le macchie di muffa!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è far essiccare i fiori scelti, sminuzzarli e tritarli con l’aiuto di un frullatore e aggiungere, poi, la polverina così ottenuta nel pentolino con amido e bicarbonato. Infine, versate l’acqua un po’ alla volta e procedete come indicato nel rimedio precedente.

Modalità di utilizzo

Le vostre palline sono pronte? Allora è arrivata l’ora di vedere come utilizzarle! Vi basterà riporle nelle scarpe e nelle scarpiere e il gioco è fatto! Prima di farlo, però, vi suggeriamo in ogni caso di lavare le scarpe così da eliminare alla base le cause del cattivo odore.

Una volta asciutte, riponetele nella scarpiera, metteteci dentro le palline fai da te profumate e un odore inebriante si diffonderà ovunque! Queste palline possono essere utilizzate anche per profumare gli armadi e per togliere la puzza di chiuso al loro interno!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere insieme come lavare le scarpe e come togliere i cattivi odori!