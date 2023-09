Se c’è Puzza di Chiuso negli Armadi e nei Cassetti puoi assorbirla con un solo Rimedio

Un problema ricorrente che può colpire armadi e cassetti, soprattutto se non si aprono da molto tempo, è la puzza di chiuso.

Spesso, soprattutto dopo un lungo periodo di inutilizzo, come quando si è fuori in vacanza, gli spazi chiusi possono accumulare odori sgradevoli che possono rovinare l’atmosfera fresca e pulita delle nostre stanze.

Se anche a voi è capitato, non preoccupatevi! C’è un piccolo rimedio naturale ed efficace che vi aiuterà ad assorbire e neutralizzare questi odori indesiderati, scopriamolo subito insieme!

Occorrente

La prima cosa che dobbiamo fare per iniziare a preparare il rimedio è procurarci tutto l’occorrente necessario.

Per applicare questo trucchetto, dunque, avrete bisogno di pochi ingredienti semplici ma efficaci:

Bicarbonato di sodio

Piccoli contenitori o sacchetti in tessuto

Oli essenziali (opzionali)

Il bicarbonato di sodio è da sempre definito l’anti-odore per eccellenza, dunque sarà prezioso in questo caso al fine di assorbire e neutralizzare tutti i cattivi odori.

Già usato da solo può dare ottimi risultati, tuttavia gli li essenziali danno anche un buon odore così che possiate profumare anche i vestiti!

Procedimento

Passiamo subito al procedimento per liberarvi della puzza di chiuso dai vostri armadi e cassetti!

Prima di iniziare, assicuratevi che gli armadi e i cassetti siano puliti; quindi rimuovete gli oggetti e pulite le superfici con un po’ di sapone di Marsiglia messo su una spugna morbida.

Ora dovrete prendere dei piccoli contenitori o sacchetti in tessuto e riempiteli con bicarbonato di sodio. Questo composto agirà come assorbitore naturale di odori.

Come detto precedentemente, potete aggiungere alcune gocce di oli essenziali, come lavanda o limone, per dare un piacevole profumo agli armadi.

A questo punto posizionate i contenitori o i sacchetti riempiti di bicarbonato di sodio all’interno degli armadi e dei cassetti. Assicuratevi che siano disposti in modo che l’aria possa circolare intorno ad essi.

Lasciate agire il bicarbonato di sodio per almeno 24-48 ore. Durante questo periodo, il bicarbonato assorbirà gradualmente gli odori presenti negli spazi chiusi.

Trascorso il tempo necessario, i cattivi odori saranno solo un lontano ricordo!

Altri metodi anti-odore

Oltre al rimedio sopra descritto, ci sono anche altri metodi che potete considerare per eliminare la puzza di chiuso dagli armadi e dai cassetti.

Scopriamo insieme quali sono quelli più amati e gettonati:

Buste di tè: le bustine di tè usate possono essere riutilizzate per assorbire gli odori negli armadi. Posizionate le bustine di tè usate in piccoli contenitori o sacchetti in tessuto e metteteli negli spazi chiusi;

le bustine di tè usate possono essere riutilizzate per assorbire gli odori negli armadi. Posizionate le bustine di tè usate in piccoli contenitori o sacchetti in tessuto e metteteli negli spazi chiusi; Borotalco: il borotalco è noto per le sue proprietà di assorbimento degli odori ed inoltre possiede anche un meraviglioso profumo. Mettete il prodotto in piccoli sacchetti di tessuto e posizionatele nei cassetti e negli armadi per eliminare gli odori;

il borotalco è noto per le sue proprietà di assorbimento degli odori ed inoltre possiede anche un meraviglioso profumo. Mettete il prodotto in piccoli sacchetti di tessuto e posizionatele nei cassetti e negli armadi per eliminare gli odori; Oli essenziali: gli oli essenziali come la lavanda, l’arancia dolce e l’eucalipto hanno proprietà deodoranti. Potete aggiungere alcune gocce di oli essenziali su un batuffolo di cotone e posizionarlo negli armadi per diffondere un profumo fresco.

Per pulire a fondo (VIDEO)

Una cosa che dovete sempre tener presente è che non basta usare piccoli rimedi come quelli descritti per non avere puzza, ma la cosa da cui bisogna partire è una corretta ed approfondita pulizia.

In questo video vi mostro tutti i miei passaggi, così che possano esservi d’aiuto!

Avvertenze

Ricordate di non esagerare con i profumi e di non usare quantità ingenti di oli essenziali per non irritare l’olfatto.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.