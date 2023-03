Non ci sono modi per nascondere la muffa, per cui quando, ahimè, la si ritrova in casa bisogna avere tanta pazienza e cercare il rimedio giusto per liberarsene.

Un ambiente della casa particolarmente colpito da questo tipo di sporco è sicuramente la doccia in quanto accumula una notevole concentrazione di umidità.

Dunque vediamo insieme come togliere le macchie di muffa dalla doccia con dei semplici rimedi naturali!

Bicarbonato

Tutti in casa abbiamo il bicarbonato! Sapete che potete usarlo come rimedio efficace contro la muffa?

Ebbene sì, ne basta davvero poco per liberare la doccia da questo tipo di sporco che invade l’ambiente, scopriamo subito come usarlo.

Dovrete preparare una composto dalla consistenza di un gel con quanto basta di bicarbonato e acqua a filo.

Spalmate il composto sulla spugnetta e tamponate la macchia di muffa, lasciate poi che agisca fino a seccarsi completamente. In seguito andate a raschiare delicatamente e vedrete che la macchia man mano viene via!

Acqua ossigenata

Oltre al bicarbonato, anche l’acqua ossigenata è un elemento che in casa si tiene sempre, ma di cui non si sfruttano a pieno tutte le potenzialità.

Infatti, tra le tante cose, questo prodotto è molto efficace contro le macchie di muffa nella doccia!

Tutto quello che bisogna fare è inumidire e strizzare un panno in microfibra e aggiungere delle gocce d’acqua ossigenata, poi tamponate più volte sulla zona interessata.

Lasciate asciugare, poi passate di nuovo l’acqua ossigenata e raschiate con una spazzolina o con una spugna leggermente abrasiva.

Aceto d’alcol

Tra i rimedi che implicano le pulizie non possiamo mai trascurare l’azione disincrostante e smacchiante dell’aceto d’alcol.

Per tale ragione è bene menzionarlo in caso di muffa nella doccia, ma è il vostro alleato anche contro calcare, macchie e cattivi odori!

Riempite 3 parti di un vaporizzatore con dell’aceto e la restante parte con acqua, poi aggiungete 4 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento per dare un tocco di profumo.

Spruzzate la soluzione ottenuta sulla muffa, attendete poi almeno 1 ora e ripassate con un panno e la spugna per togliere definitivamente lo sporco.

Sapone di Marsiglia

Continuiamo i nostri metodi contro la muffa nella doccia menzionando il sapone di Marsiglia, quello che darà un profumo meraviglioso oltre al pulito!

Usatelo grattugiandolo sulla spugna e strofinando sempre in modo molto delicato. Se vedete che la macchia stenta a venir via, dovrete lasciare che agisca per qualche ora.

Sciacquate benissimo il sapone e la doccia non solo sarà perfettamente pulita e brillante, ma avrà un profumo avvolgente che sentirete ogni volta che entrate!

Succo di limone

Un altro rimedio che unisce l’efficacia contro la muffa con un buon odore è il succo di limone!

Anche in questo parliamo di un ingrediente che possiamo trovare facilmente in casa e che non manca mai di essere prezioso nelle pulizie di tutti i giorni.

Basterà semplicemente mettere il succo di limone su un panno in microfibra e tamponare più volte sulla muffa finché non vedete che si è ammorbidita, a quel punto raschiatela via.

Vedrete che non vi darà più fastidio!

Detersivo fai da te

Ultimo trucchetto che potete usare contro le macchie di muffa nella doccia è un detersivo fai da te!

Ingredienti

2 cucchiai di acqua ossigenata

1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di succo di limone

Mescolate insieme questi 3 ingredienti fino ad ottenere un unico composto che dovrete poi usare sulla spugna per mandare via lo sporoco.

Avvertenze

Al fine di non danneggiare le superfici della doccia, provate i rimedi indicati prima in angoli non visibili.