Può capitare a tutte di avere difficoltà ad addormentarsi, a causa di stress e tensioni che non permettono di rilassarci pienamente e di farci sprofondare in un sonno ristoratore.

Una buona dormita, però, è necessaria per affrontare le giornate e, soprattutto, per il nostro benessere psicofisico.

Per questo, oggi vedremo insieme come realizzare un profumo rilassante per cuscini ricorrendo ad ingredienti naturali e sfruttando il potere dell’aromaterapia!

Come fare

Preparare questo profumo rilassante per cuscini è davvero un gioco da ragazzi, in quanto dovrete munirvi solo di:

metà cucchiaino di alcol etilico o vodka

o vodka a cqua distillata

13 gocce di olio essenziale di lavanda

9 gocce di olio essenziale di bergamotto

5 gocce di olio essenziale di ylang ylang

Iniziate, quindi, con il versare l’alcol e gli oli essenziali in un flacone spray e agitate il tutto per far bene amalgamare tra loro gli ingredienti. Dopodiché, aggiungete anche l’acqua distillata e agitate nuovamente il flacone per mescolare ulteriormente il tutto.

Infine, lasciate riposare la miscela per circa una settimana in modo da far sì che gli oli possano rilasciare la loro profumazione e voilà: il vostro profumo per cuscini è pronto per l’utilizzo!

Come usarlo

Se realizzare questo profumo per cuscini è semplice, ancora più semplice è la modalità di utilizzo! Prima di utilizzarlo, però, vi consigliamo di assicurarvi che il vostro cuscino sia pulito e che non ci siano macchie. In caso vogliate rinfrescarlo, potete anche cospargerlo di bicarbonato, lasciarlo agire per circa 10 minuti e rimuoverlo con una spazzola.

Dopodiché, agitate bene questo spray rilassante prima dell’utilizzo e vaporizzatelo, poi, sulla federa del cuscino qualche minuto prima di andare a dormire. Non dimenticate di agitare bene la bottiglietta ogni volta che lo utilizzate perché questo step serve a far amalgamare gli oli con l’alcol e con l’acqua distillata.

A questo punto, appoggiate il capo sul vostro cuscino e… un buon profumo vi abbraccerà per tutta la notte regalandovi un sonno sereno! Inoltre, non solo vi aiuterà a dormire, ma avrete anche profumato la vostra camera da letto!

N.B Evitate di utilizzarlo su tessuti molto pregiati.

Proprietà degli oli

Ma perché questo profumo naturale per cuscini è in grado di alleviare le tensioni e di riportare uno stato mentale di benessere e calma? Grazie al potere degli oli essenziali scelti, i quali vantano proprietà calmanti e rilassanti! Il profumo rilasciato da questi oli essenziali, infatti, è in grado di riportare il benessere fisico, emotivo e mentale nel nostro organismo e di farci dormire serenamente.

La lavanda è conosciuta grazie proprio all’azione rilassante e calmante che esercita, in quanto l’aroma di questo olio essenziale sembra alleviare le tensioni e migliorare la qualità del sonno.

Il profumo fresco del bergamotto, invece, è noto per le sue proprietà ansiolitiche e sedative, in grado di rilassare la mente e il corpo e di riportare calma e serenità.

Infine, l’olio essenziale ylang ylang, chiamato anche Cananga odorata, è molto efficace, in quanto ha effetti antidepressivi ed è in grado di alleviare le tensioni a livello emotivo. Inoltre, è in grado di favorire il sonno, in quanto allevia la produzione dei pensieri negativi e dell’agitazione notturna.

Insomma, basta una spruzzata di questo profumo sul vostro cuscino e…sogni d’oro!

Controindicazioni

Si consiglia di evitare l’utilizzo degli oli essenziali in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

Prima di spruzzarlo, vi invitiamo a testare il profumo in un punto nascosto dei cuscini, così potete assicurarvi che non macchino il tessuto.

Infine, vi raccomandiamo di consultare un medico in caso di problemi di insonnia persistente.