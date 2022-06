Con l’arrivo dell’estate tutto quello che desideriamo è avere sempre un profumo di fresco sotto il naso!

Infatti è la stagione in cui rinunciamo a tutti quegli odori pesanti dell’inverno, si cambia anche il profumo che spruzziamo prima di scendere, non è vero?

Beh, se volete profumare anche la vostra casa di fresco, non dovrete far altro che servirvi dell’aspirapolvere.

Siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme!

Con l’alloro

Il primo tra i profumi più freschi che vi suggerisco non può che essere l’alloro!

L’odore di questa pianta ci riporta inevitabilmente all’estate e alle giornate di mare, dunque non possiamo fare a meno di tenerne una scorta in casa!

Non dovrete far altro che spezzettare delle foglie d’alloro e aspirarle, oppure mettete qualche foglia direttamente nel sacchetto dell’aspirapolvere.

Vedrete che man mano che la passate avrete un profumo inebriante in tutta la casa!

Agrumi

Analogamente all’alloro, un altro ingrediente che proprio non può mancare al nostro appello sono gli agrumi!

In estate si consumano quantità enormi di agrumi: sull’insalata, per le bevande fresche, nei drink e quant’altro, ma avete mai pensato di spargere il loro profumo in casa?

Bene, servitevi dell’aspirapolvere mettendo qualche buccia essiccata di agrumi direttamente nel sacchetto dell’elettrodomestico ed ecco fatto!

Attenzione! Non aspirate le bucce perché potreste rischiare di bloccare il tubo.

Menta

Chi ha una piantina di menta non solo ha sempre a portata di mano un profumo fantastico, ma in estate questa pianta aiuta anche a tenere lontani gli insetti!

Dunque capirete che è un vero beneficio posizionarla fuori al balcone, ma se volete diffondere il suo aroma in casa potrete farlo in cinque minuti!

Dovrete soltanto spezzettare le foglie e aspirarle o mettere direttamente nel sacchetto…sentirete che freschezza!

Eucalipto

Un altro profumo che accostiamo sempre alla menta per quanto sia fresco e bello è l’eucalipto!

Si tratta, infatti, una pianta dalle mille sfaccettature con cui possiamo profumare anche il bagno e renderlo un ambiente super confortevole.

Nel caso dell’aspirapolvere il procedimento è simile a quello descritto per menta ed alloro, ovvero spezzettare le foglie o metterle direttamente nel sacchetto.

Dopo non potrete fare più a meno di questo rimedio!

Rosmarino

Passiamo adesso al rosmarino il quale aroma, molto diffuso in cucina, rende tutte le pietanze speciali!

Quello che dovrete fare è staccare qualche fogliolina e aspirarla con l’aspirapolvere per sentirne il profumo in tutta la casa.

Naturalmente quando vedete che i profumi stanno sfumando, mettete altre foglie o cambiate profumo in base a quelli che vi piacciono di più!

Oli essenziali

Se avete l’aspirapolvere con il serbatoio ad acqua o in generale preferite prediligere gli oli essenziali, ho la soluzione per voi!

Vediamo insieme come fare in base alla tipologia di elettrodomestico:

Aspirapolvere con sacchetto : dovrete inumidire dell’ovatta con un’olio essenziale a vostro piacimento e inserirlo direttamente nel sacchetto senza aspirare.

: dovrete inumidire dell’ovatta con un’olio essenziale a vostro piacimento e inserirlo direttamente nel sacchetto senza aspirare. Aspirapolvere con serbatoio ad acqua: mettete 5 o 6 gocce (in base all’intensità che desiderate) di olio essenziale direttamente nel serbatoio ed ecco fatto!

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre istruzioni di fabbrica dell’elettrodomestico. Ricordate, inoltre, di non aspirare mai elementi troppo grandi o ingredienti la cui composizione potrebbe otturare il tubo.