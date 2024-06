Come fare la pulizia di spugne e stracci da cucina mentre fai lavastoviglie

L’utilizzo delle spugne e degli stracci da cucina fanno parte della nostra quotidianità, a volte non ci facciamo nemmeno caso! Ma la loro pulizia, ahimè, è fondamentale, perché restano umide per la maggior parte del giorno e accumulano un’enorme quantità di batteri.

Perciò ho pensato: “Come si possono pulire e igienizzare senza fare sprechi?” Ecco come… con la lavastoviglie! Ora vi spiegherò meglio.

Cosa devi sapere sugli stracci da cucina

Partiamo dal presupposto che spugne e stracci sono i focolai principali per la proliferazione dei batteri in cucina, come dicevamo prima. Questi accessori sono usati quasi ad ogni pasto, raccolgono residui di cibo, umidità e sono un ambiente ideale per i batteri. ù

Consiglio di lavarli approfittando di ogni lavaggio della lavastoviglie, andando quindi oltre la regola generale che suggerisce una pulizia settimanale. Se durante la settimana vi accorgete che emanano cattivi odori o sono visibilmente sporchi, non esitate a lavarli subito. Inoltre, sostituite le spugne ogni 2-3 settimane, mentre gli stracci possono durare un po’ più a lungo se ben igienizzati. Non sottovalutate queste indicazioni: è meglio prevenire che curare, soprattutto quando si parla di igiene in cucina.

Come funziona il trucco della lavastoviglie

Forse vi state chiedendo perché dovreste mettere spugne e stracci nella lavastoviglie. La risposta è semplice ma fondata su una solida base logica. Le spugne da cucina non sono così tante da fare un lavaggio in lavatrice, e allo stesso tempo non le metteremmo mai insieme agli stracci del bagno o quelli per lavare a terra (anche se poi verrà tutto igienizzato!).

È un modo efficiente per ottimizzare i cicli di lavaggio, risparmiando acqua e tempo, e allo stesso tempo, assicurare un livello di igiene superiore per questi utensili da cucina. Potete fare in due modi: o inserirli nel carico insieme a piatti e bicchieri (quando non sono troppi) oppure approfittare del fatto che la lavastoviglie ha bisogno di un lavaggio a vuoto.

Come fare il lavaggio a vuoto in lavastoviglie

Per quanto mi riguarda, visto che faccio periodicamente il lavaggio a vuoto della mia lavastoviglie, preferisco che le spugne vengano lavate durante questa fase.

Il rimedio naturale che preferisco è di sicuro l’acido citrico. Una volta al mese, faccio girare la lavastoviglie vuota con 4-5 cucchiai di acido citrico disposti sul fondo della macchina. Avvio un ciclo a temperatura elevata e lascio che l’acido citrico faccia il suo lavoro. L’acido citrico è un ottimo anticalcare naturale, elimina i cattivi odori e toglie le incrostazioni.

Da un lato, il solo lavaggio in lavastoviglie, grazie alle temperature alte, ci permette di igienizzare le spugne da cucina. Dall’altro, l’utilizzo dell’acido citrico le detergente e elimina qualsiasi residuo di cattivo odore.