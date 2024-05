Perché dovresti usare l’Acido Citrico di Alga al posto dei detersivi in lavastoviglie

Se hai iniziato come me ad approcciarti ai rimedi naturali ed ecologici da un po’ di tempo, ti sarà capitato di sentir parlare dell’acido citrico. Anzi, forse già è nel tuo kit di rimedi per le pulizie domestiche!

Da quando l’ho scoperto per me è diventato indispensabile, soprattutto per alcuni elettrodomestici come la lavastoviglie! Oggi vedremo insieme che è in grado di sostituire alcuni detersivi. E tra i diversi brand oggi ho provato quello di Alga Sapone Ecologico.

Sai cos’è l’acido citrico?

Concentriamoci un momento su cos’è l’acido citrico. Questo rimedio ecologico è una sostanza “naturale” che si estrae principalmente dagli agrumi, come limoni e arance, noti per le loro proprietà antiossidanti e mangia-calcare.

In altre parole, è più concentrato rispetto ai frutti dove viene estratto, conservando tutte le loro proprietà: è un anticalcare, disincrostante e deodorante.

Puoi usarlo al posto del brillantante

Un uso sorprendente che ho scoperto e adottato nella mia routine è quello di sostituire il brillantante per la lavastoviglie con una soluzione a base di acido citrico Alga. I risultati sono ottimi e vi spiego come prepararlo:

Mescolate 150 gr di acido citrico in circa 1 litro d’acqua calda, fino a che non si è completamente sciolto. Conservate la soluzione ottenuta in una bottiglia di vetro con l’etichetta (dove scriverete “brillantante con acido citrico”) Versate la soluzione nell’apposito scomparto della lavastoviglie dedicato al brillantante. Azionate la lavatrice come fate sempre.

Poiché l’acido citrico elimina il calcare, ci aiuta a limitare la durezza dell’acqua durante il lavaggio, facendoci ottenere sempre bicchieri splendenti.

Puoi usarlo come curalavastoviglie

Menomale che gli usi dell’acido citrico Alga in lavastoviglie non finiscono qui! L’ho adottato anche come cura per la lavastoviglie stessa.

Quando, quella volta al mese, devo fare il classico lavaggio a vuoto, faccio così: disperdo direttamente sulla base della lavastoviglie vuota 3 cucchiai rasi di acido citrico prima di avviare un ciclo con temperatura elevata. Una volta che il lavaggio termina, non c’è più sporco, né calcare, né puzza in lavastoviglie!

In alternativa, potete anche sciogliere i 3 cucchiai in una ciotola con acqua e posizionarla su uno dei due sportelli, in modo che l’acido citrico sia già sciolto.

Come spray togli-calcare

Abbiamo detto nel corso di quest’articolo che l’acido citrico elimina il calcare… ed è vero! Se vi è capitato che, tra un lavaggio e l’altro, la lavastoviglie presenti degli aloni di calcare, potete procedere in questo modo.

N.B. Io uso questa tattica quando ho fatto il lavaggio a vuoto da poco tempo e non c’è bisogno di usare l’acido citrico come curalavastoviglie.

Unisco 2 cucchiai di acido citrico con mezzo litro d’acqua calda e metto tutto in uno spruzzino. Vaporizzo la soluzione sull’acciaio interno della lavastoviglie e passo un panno per risciacquare e asciugare. Questo spray fai da te è ottimo per pulire tutto l’acciaio della cucina.. ma NON va usato su marmo, superfici lucide e delicate!

Dove si compra l’acido citrico Alga?

L’acido citrico di Alga si può trovare tranquillamente nel loro shop online, dove saranno disponibili anche il classico panetto di sapone molle e il percarbonato di sodio.