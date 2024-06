Come fare la Pulizia delle Porte in modo facile e veloce

Capita spesso di trascurare le porte di casa durante le pulizie, ma mantenerle pulite e brillanti può dare un tocco di freschezza e ordine agli ambienti.

Oggi vi parlerò di alcuni rimedi naturali che uso, in base anche al materiale delle porte che devo pulire. Vi renderete conto che è davvero facilissimo.

Per le porte opache e laccate

Le porte di colore chiaro, o in genere opache, possono facilmente mostrare sporco e macchie, ma con il sapone di Marsiglia riesco a rimuovere tutto senza fatica, per le sue proprietà pulenti e delicate. Vi spiego la mia procedura passo dopo passo:

Prendo un pezzo di sapone di Marsiglia e lo grattugio fino ad ottenere circa un cucchiaio di scaglie di sapone. Riempio un secchio con circa due litri di acqua calda e aggiungo le scaglie di sapone, mescolando fino a quando sono completamente disciolte. Immergo una spugna morbida nella soluzione di acqua e sapone e la strizzo per togliere l’eccesso d’acqua. Passo la spugna sulle porte in modo delicato, insistendo leggermente sulle macchie più ostinate. Dopo aver pulito tutta la superficie, risciacquo con un panno umido per rimuovere eventuali residui di sapone. Infine, asciugo le porte con un panno asciutto e morbido, assicurandomi di eliminare tutta l’umidità per evitare aloni.

Oltre a essere efficace, il sapone di Marsiglia lascia un gradevole profumo di pulito, che mi fa sentire la casa ancora più accogliente.

Se notate delle macchie ostinate, per esempio i segni neri della polvere o addirittura delle scarpe, potete pensare di passare un panno con sapone di Marsiglia puro, massaggiare per qualche secondo (mi raccomando, non strofinate con la spugnetta altrimenti graffierete le porte!), e risciacquare.

Lo stesso rimedio col Sapone di Marsiglia sarà utile anche per le porte lucide e laccate, che hanno bisogno dell’approccio più delicato possibile.

Come lucidare le porte di legno

Se invece a casa avete le porte di legno, saprete bene che richiedono un’attenzione particolare per mantenere la lucentezza del materiale.

Per questo scopo, direi di optare per una miscela di olio di oliva e limone che, oltre a pulire, nutre il legno. Ecco come faccio:

Preparo una miscela con due parti di olio di oliva e una parte di succo di limone. Entrambi gli ingredienti sono naturali e hanno proprietà benefiche per il legno. Immergo un panno morbido nella miscela e lo strizzo per togliere l’eccesso. Passo il panno sulla superficie della porta in legno, seguendo la venatura del legno per garantire che l’olio penetri bene. Lascio agire la miscela per circa 10 minuti. Questo tempo permette all’olio di nutrire e proteggere il legno, mentre il limone aiuta a rimuovere eventuali macchie. Dopo 10 minuti, prendo un altro panno morbido e pulito e asciugo la porta per rimuovere l’olio in eccesso e dare una bella lucidata finale.

Ovviamente vi consiglio di provare sempre in un angolo nascosto della porta, in modo da verificare la tollerabilità del materiale.

Se le porte hanno il vetro satinato

Il vetro satinato è elegante e moderno, e se l’avete scelto per le vostre porte, di sicuro avrete molta più luce in casa. Però è un materiale delicato, dove si formano spesso gli aloni o delle macchie abbastanza ostinate da rimuovere.

Per questi vetri, uso una miscela semplice di acqua e alcool, utilizzati in questo modo:

Riempio uno spruzzino con parti uguali di acqua e alcool denaturato, che si trova facilmente nei supermercati (sarebbe il classico alcool rosa). Spruzzo la soluzione direttamente sulla superficie del vetro satinato. L’utilizzo dell’alcool permette di rimuovere le ditate e le macchie senza lasciare aloni. Passo un panno in microfibra umido delicatamente sulla superficie del vetro, facendo attenzione a non esercitare troppa pressione per evitare graffi. Subito dopo, asciugo il vetro con un altro panno pulito. Anzi, ancora meglio se è uno straccio di cotone (tipo ricavato da un vecchio lenzuolo).

Abbiamo visto insieme alcuni consigli per pulire le porte in modo semplice, usando rimedi naturali o casalinghi. Ricordate che è importante fare sempre una piccola prova su una zona nascosta, in modo da evitare di danneggiare il materiale.