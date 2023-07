Come lucidare i Mobili in Legno opachi con un rimedio fatto in casa

Avete dei mobili in legno che hanno perso il loro splendore di sempre e presentano fastidiose macchie opache?

Non preoccupatevi, perché oggi scopriremo insieme un trucchetto semplice ma efficace che vi permetterà di ridare nuova vita ai vostri mobili in legno con un solo gesto!

Il legno è un materiale molto delicato e con il tempo può rischiare di invecchiare, privandoci della sua meravigliosa brillantezza, ma c’è sempre un modo per riportarlo come prima.

Scopriamo subito insieme come lucidare i mobili in legno e rimuovere le fastidiose macchie opache utilizzando un trucchetto pratico ed economico.

Ingredienti

Per prima cosa, procuriamoci tutti gli ingredienti necessari a creare il composto che andrà a lucidare il mobile in un batter d’occhio.

Non preoccupatevi, anche se si tratta del legno che è molto delicato, avrete bisogno di pochi elementi e che soprattutto avete già in casa.

Nel dettaglio vi occorreranno:

1/2 bicchiere d’aceto;

Il succo di 1 limone;

1 cucchiaio d’olio d’oliva.

Ecco fatto! Sono soltanto questi gli ingredienti che dovrete usare per questo antico rimedio della nonna che porta sempre i suoi fantastici risultati!

L’aceto ed il limone andranno ad agire specificamente sulla polvere e sulle macchie di ogni tipo; l’olio d’oliva, invece, sarà essenziale per lasciare un effetto lucido sul mobile.

Procedimento

A questo punto, senza esitare, passiamo subito al procedimento!

Innanzitutto bisogna premere e filtrare molto bene il succo di limone, poi dovrete versarlo in una ciotola. Aggiungete gli altri due ingredienti e mescolate energicamente fino ad avere una sorta di emulsione.

Ora dovrete prendere un panno in lana o in microfibra e immergerlo nel composto, strizzatelo un po’ e passatelo sul mobile.

Lasciate in posa per circa 5 minuti, dopodiché dovrete asciugare tutto con un panno in lana o un panno cattura polvere.

Il vostro legno non sarà mai stato così lucido!

Alternative per lucidare

Oltre al trucchetto che abbiamo appena visto, ci sono anche delle alternative per lucidare il legno e potete tenerle sempre a portata di mano!

Vediamo insieme quali sono quelle più usate:

Sapone di Marsiglia e bicarbonato di sodio : l’unione di questi 2 ingredienti è fantastica sul legno. Dovrete sciogliere 1 cucchiaio di sapone ed unirlo ad 1 cucchiaio di bicarbonato. Mescolate energicamente fino ad ottenere un composto spumoso, mettetelo su una spugna e passatelo sul mobile, risciacquate ed ecco fatto;

: l’unione di questi 2 ingredienti è fantastica sul legno. Dovrete sciogliere 1 cucchiaio di sapone ed unirlo ad 1 cucchiaio di bicarbonato. Mescolate energicamente fino ad ottenere un composto spumoso, mettetelo su una spugna e passatelo sul mobile, risciacquate ed ecco fatto; Aceto di mele : ottimo per lucidare il legno vecchio, versate un po’ di prodotto su un panno in microfibra e strofinatelo sul mobile, lasciate agire per 5 minuti, poi risciacquate;

: ottimo per lucidare il legno vecchio, versate un po’ di prodotto su un panno in microfibra e strofinatelo sul mobile, lasciate agire per 5 minuti, poi risciacquate; Olio di semi : altro trucchetto molto utile per lucidare. Prendete un batuffolo d’ovatta e versate sopra l’olio di semi; successivamente passatelo sul mobile e lasciate 10 minuti, risciacquate e il vostro mobile sarà lucidissimo;

: altro trucchetto molto utile per lucidare. Prendete un batuffolo d’ovatta e versate sopra l’olio di semi; successivamente passatelo sul mobile e lasciate 10 minuti, risciacquate e il vostro mobile sarà lucidissimo; Pasta di bicarbonato: mescolate 1 cucchiaio di bicarbonato con acqua a filo fino ad avere un composto dalla consistenza di un gel. Spalmate tutto su un panno morbido e passatelo sul mobile, poi risciacquate.

Spray contro la polvere (VIDEO)

Uno dei più grandi problemi dei mobili in legno è senza dubbio la polvere, una vera nemica del pulito che bisogna trattare ogni giorno.

Per farlo, ho raccolto in questo video il procedimento per preparare un ottimo spray antipolvere semplice e naturale!

Avvertenze

Ricordate di provate tutti i trucchetti prima in un angolo non visibile così da verificare che non ci siano macchie.