Prova la maschera al MIELE per avere i piedi morbidi e liscissimi d’estate!

Durante il periodo estivo, noi tutte siamo solite passare più tempo all’aperto e trascorrere intere giornate in spiaggia a passeggiare sulla battigia.

Sebbene spesso lo ignoriamo, il caldo e il sudore, però, tendono a seccare non solo la pelle del nostro viso e del nostro corpo ma anche dei nostri piedi che si presentano screpolati, secchi e ruvidi, perché più soggetti a fattori esterni durante questo periodo.

Per questo motivo, oggi vedremo insieme come preparare una maschera al miele per avere piedi liscissimi d’estate anche se siete in vacanza!

Ingredienti

Anche se di solito si pensa alla maschera come a un prodotto da applicare localmente sul viso, in realtà non è così!

Un impacco nutriente ed idratante è efficace anche sui vostri piedi. Basta utilizzare gli ingredienti giusti. Vediamoli insieme! Vi occorreranno:

4 cucchiai di burro

2 cucchiai di miele

2 cucchiai di olio di oliva

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è aggiungere il burro, l’olio di oliva e il miele in una ciotolina.

Per il burro, potete scegliere qualsiasi, tuttavia è ottimo anche il burro di Karité se ce l’avete in casa.

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti fino a farli ben amalgamare tra loro e ad ottenere un composto omogeneo e abbastanza solido. A questo punto, potete aggiungere qualche goccia di succo di limone o di oli essenziali che più preferite.

Per un effetto più rilassante, vi consigliamo l’olio essenziale di lavanda o di camomilla, in quanto aiutano anche ad alleviare la tensione.

E voilà: la vostra maschera per piedi è pronta per essere utilizzata!

Modalità di utilizzo

Una volta che il composto vi sembrerà abbastanza solido, pulite i vostri piedi, magari facendo un pediluvio con bicarbonato di sodio, il quale limita la proliferazione di funghi e infezioni. Inoltre è anche un potente anti-odore, utilissimo per i nostri piedi.

Versate, quindi, 3 cucchiai da mettere in una bacinella di acqua calda (36 gradi circa) e immergete, poi, i vostri piedi al suo interno. Dopodiché risciacquate i piedi, asciugateli e applicate la maschera.

Spalmatela sui piedi, cercando di coprire soprattutto le zone più secche come i talloni e tenetela in posa per circa mezz’ora.

Per un effetto più efficace e per evitare di sporcare ovunque, potete anche indossare dei calzini di cotone vecchi o avvolgere i piedi con la pellicola trasparente.

Quindi, prendetevi questo tempo per leggere un buon libro o fare una chiacchiera con gli amici, dopodiché risciacquate i piedi e noterete che saranno subito più lisci e morbidi!

Proprietà e benefici

Questa maschera è molto efficace per rendere i vostri piedi liscissimi e belli grazie alle proprietà degli ingredienti di cui è fatta.

Innanzitutto, il miele, il quale ha caratteristiche emollienti ed, è, quindi, un nutriente in grado di idratare la pelle a fondo.

Inoltre, svolge anche una funzione antisettica, per cui elimina i batteri e ne previene la comparsa.

Il burro, invece, (meglio se quello di karité) ha proprietà lenitive, calmanti ed emollienti che lo rendono perfetto per proteggere i piedi dagli agenti esterni. È molto efficace, poi, contro le screpolature.

Infine, l’olio di oliva, l’ingrediente che sicuramente tutte avrete in dispensa che vanta innumerevoli proprietà. Questo olio, infatti, è usato come trattamento di bellezza da sempre in quanto è nutriente, idratante, lenitivo e aiuta ad avere una pelle liscia, morbida ed elastica.

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni nell’utilizzo di questa maschera. Vi consigliamo tuttavia, di evitarne l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

