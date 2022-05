Con l’arrivo del caldo, è facile ritrovarci con i piedi sudati quando indossiamo scarpe per tante ore magari passeggiando per la città o stando a lavoro.

Quando torniamo a casa, poi, è davvero imbarazzante sentire quella puzza proveniente dalle nostre scarpe e tutto ciò che vorremmo fare è lavarle o lasciarle per tutta la notte all’aperto nella speranza che possa essere neutralizzata.

Ma sapevate che è possibile realizzare uno spray antisudore fai da te per le scarpe utilizzando solo rimedi casalinghi e naturali? Vediamo insieme come fare!

Con il bicarbonato

La prima versione di deodorante per scarpe in grado di eliminare la puzza di sudore consiste nell’utilizzo del bicarbonato, il quale è in grado di neutralizzare i cattivi odori dai tessuti e dalle superfici.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è sciogliere 15 g di bicarbonato di sodio in 300 ml d’acqua e aggiungere, poi, 15 gocce di olio essenziale alla menta.

A questo punto, non vi resta che travasare il tutto in un flacone con vaporizzatore e spruzzare la miscela così ottenuta nelle scarpe. Lasciate asciugare e addio puzza di sudore!

Inoltre, potete anche utilizzare direttamente la polvere di bicarbonato all’interno della scarpa e lasciarla riposare per un po’ prima di rimuoverla!

Con aceto e limone

In alternativa allo spray antisudore con il bicarbonato, potete anche provare quello con aceto e limone, in quanto l’aceto è in grado di assorbire i cattivi odori e le tracce di sudore, mentre il succo di limone è efficace per profumare. Non a caso, infatti, viene utilizzato anche per portare un buon odore nel bagno!

Munitevi, quindi, di:

500 ml di acqua a temperatura ambiente

150 ml di aceto bianco

100 ml di succo di limone

Iniziate, quindi, con il versare l’acqua in una bottiglia, aggiungendo a poco a poco l’aceto bianco e il succo di limone. Dopodiché, lasciate riposare la miscela per qualche ora così da far amalgamare gli ingredienti e travasatela in un vaporizzatore.

A questo punto, spruzzate il composto nella parte interna delle scarpe dove sentite la puzza di sudore e lasciate agire. Se la puzza di sudore è particolarmente intensa, potete anche strofinare con una spugnetta imbevuta del composto.

N.B Fate attenzione sempre a spruzzare questa miscela nella parte interna delle scarpe e accertatevi che non sia di colore scuro, perché il succo di limone potrebbe scolorirla.

Con oli essenziali

E che ne direste, invece, di preparare un deodorante antisudore per scarpe fai da te usando gli oli essenziali, noti proprio per essere molto profumati? Per la preparazione di questo spray, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

250 gr di acqua distillata

15 gr di bicarbonato di sodio

50 gr di alcool

20 gocce di olio essenziale di timo

20 gocce di olio essenziale di Tea tree

20 gocce di olio essenziale di lavanda

15 gocce di olio essenziale di canfora

Aggiungete, quindi, il bicarbonato nell’acqua distillata e mescolate il tutto. Da parte, aggiungete gli oli essenziali nell’alcol e mescolate bene fino a far solubilizzare gli oli. A questo punto, unite le due soluzioni, versate il tutto in un flacone spray e il gioco è fatto!

Vi basterà agitare il flacone, vaporizzare un po’ della miscela all’interno delle scarpe per notare che la puzza di sudore sarà solo un brutto ricordo!

Se da una parte, infatti, il bicarbonato sarà in grado di neutralizzare la puzza, gli oli essenziali suggeriti, invece, non solo aiuteranno a profumare ma svolgono anche una funzione antibatterica, antisettica e antimicotica, in grado di prevenire la formazione di funghi e batteri.

Avvertenze

Vi ricordiamo di valutare sempre il materiale interno delle vostre scarpe prima di provare le miscele consigliate. Inoltre, se vedete che la puzza continua a persistere, valutate un lavaggio delle scarpe.