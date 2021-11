Durante le giornate molto intense a livello di stress e fatica, oppure quando si fa attività sportiva, capita spesso che le scarpe ne risentano.

Queste, infatti, raccolgono il sudore che viene filtrato anche attraverso i calzini e alla lunga portano ai cattivi odori.

Riporre le scarpe che puzzano nel ripostiglio o nella scarpiera non è la migliore delle cose da fare perché l’odore potrebbe espandersi in tutto l’ambiente.

Se anche a voi è capitato un caso del genere, oggi vi dirò cosa fare per neutralizzare gli odori con un solo semplice ingrediente!

Vediamo insieme come profumare le scarpe con il bicarbonato!

Perché scegliere il bicarbonato?

Se vi state chiedendo perché scegliere il bicarbonato per le vostre scarpe, la risposta è molto semplice!

Quest’ingrediente è in grado di assorbire tutti gli odori più sgradevoli, non a caso viene messo anche in frigo o in cucina per togliere la puzza dei cibi forti.

Inoltre, ha anche un’azione sbiancante, quindi potreste unirlo a un po’ d’acqua e passarlo sui bordi delle suole delle scarpe aiutandovi con uno spazzolino da denti così da togliere le macchie nere!

Togliere i cattivi odori

Come appena detto, il bicarbonato è unno degli elementi più efficaci per togliere i cattivi odori.

Dunque, se le vostre scarpe emanano la puzza di sudore, di chiuso e quant’altro, avete la soluzione giusta!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 cucchiaio di bicarbonato in ogni scarpa e scuoterla un po’ per spargerlo. Lasciatelo in posa per diverse ore, meglio se un’intera notte, dopodiché capovolgete la scarpa e scuotetela bene per far cadere tutto il bicarbonato.

Un altro consiglio che vi do per un’efficacia migliore, è tenere le scarpe con il bicarbonato fuori al balcone, in modo che si rigeneri l’aria all’interno di queste.

Quando sarà passato il tempo necessario, controllate che le scarpe siano prive di odori, nel caso in cui avvertiate ancora la puzza, ripetete il passaggio fin quando non avrete ottenuto il risultato atteso.

Possiamo scegliere di utilizzare sia il comunissimo bicarbonato da supermercato, oppure servirci di tipologie di bicarbonato proprio per uso domestico, la cui azione sgrassante, disincrostante e pulente è maggiore, come The Fabulous Bicarbonato di Sodio di Starwax.

Spargere il profumo nelle scarpe

Dopo esserci liberati dei cattivi odori, non ci resta che spargere il profumo nelle scarpe!

Vi sono tanti modi diversi per farlo, in base anche all’odore che gradite di più! Come fare? Ve lo dico subito!

I passaggi che seguono, devono essere compiuti dopo aver neutralizzato precedentemente gli odori con il bicarbonato:

Oli essenziali o Tea tree oil : potete versare 3 gocce dell’olio che preferite o di tea tree oil (che ha anche una funzione antibatterica) su 2 batuffoli di ovatta o dischi di cotone e metterne uno in ogni scarpa . Lasciate per diverse ore. Potete mischiarli anche al bicarbonato ed effettuare un secondo passaggio uguale a quello descritto sopra.

: potete o di (che ha anche una funzione antibatterica) su o dischi di cotone e . Lasciate per diverse ore. Potete mischiarli anche al bicarbonato ed effettuare un secondo passaggio uguale a quello descritto sopra. Bucce di agrumi : se amate gli odori freschi, potete usare le scorze di arancia o limone. Dovrete semplicemente inserirle all’interno delle scarpe e lasciarle per qualche ora . Potete anche combinarle con un po’ di Bicarbonato per potenziarne l’efficacia.

: se amate gli odori freschi, potete usare le scorze di arancia o limone. Dovrete semplicemente . Potete anche combinarle con un po’ di Bicarbonato per potenziarne l’efficacia. Fiori di lavanda : c’è chi predilige i profumi delicati, come quello di lavanda. Ebbene, per spargere quest’odore nelle vostre scarpe, mettete mezzo cucchiaino di fiori di lavanda in ognuna delle scarpe e lasciate così per diverse ore.

: c’è chi predilige i profumi delicati, come quello di lavanda. Ebbene, per spargere quest’odore nelle vostre scarpe, mettete e lasciate così per diverse ore. Profumo: se non amate oli essenziali, fuori e quant’altro, ma volete che le scarpe abbiano un odore specifico, potete spruzzare qualche goccia del vostro profumo preferito! Raccomando di non spruzzare troppo vicino alla scarpa.

Avvertenze

Vi ricordo che è importante liberarvi prima dei cattivi odori con il bicarbonato, soprattutto per i cattivi odori più intensi. Se vedete poi che la puzza continua a persistere, valutate un lavaggio delle scarpe.