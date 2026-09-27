Home / Come fare / Il colino in acciaio si sporca proprio nei forellini

Il colino in acciaio viene utilizzato continuamente in cucina e spesso viene risciacquato subito dopo l’uso. A prima vista può sembrare perfettamente pulito, ma basta osservarlo controluce per accorgersi che alcuni forellini sono ancora occupati da piccoli residui di cibo.

Il problema si presenta soprattutto dopo aver scolato alimenti che lasciano frammenti molto piccoli. Se questi residui hanno il tempo di asciugarsi, una normale passata con la spugna può non essere sufficiente, perché la superficie esterna risulta pulita mentre lo sporco rimane proprio nelle aperture. Un breve ammollo con acqua calda e sapone di Marsiglia può facilitare molto il lavoro, evitando di dover intervenire con oggetti appuntiti.

Lo sporco resta nei fori

La caratteristica che rende utile un colino è anche quella che complica maggiormente la sua pulizia. I numerosi forellini permettono all’acqua di passare, ma possono trattenere piccoli frammenti degli alimenti appena scolati.

Il problema è ancora più evidente nei colini a maglia molto fitta. Una spugna raggiunge facilmente la superficie, ma non riesce sempre a entrare nelle aperture. Se il colino viene semplicemente risciacquato e lasciato asciugare, i residui rimasti possono indurirsi.

Per questo è preferibile occuparsene subito dopo l’utilizzo. Un primo risciacquo sotto l’acqua permette di eliminare gran parte dello sporco quando è ancora morbido e impedisce che si fissi alla superficie.

Prima di riporlo è utile anche capovolgere il colino e controllare entrambi i lati. A volte il residuo è quasi invisibile dalla parte interna ma diventa evidente osservandolo dall’esterno.

Un breve ammollo

Quando alcuni residui si sono già asciugati, continuare a strofinare con la spugna può essere poco efficace. È molto più semplice cercare prima di ammorbidire lo sporco.

Il colino può essere immerso in una bacinella o nel lavello con acqua calda e una piccola quantità di sapone di Marsiglia. Non è necessario utilizzare molto prodotto: l’acqua deve risultare soltanto leggermente saponata.

Dopo un breve ammollo, ciò che era rimasto attaccato nei fori tende ad ammorbidirsi e diventa più semplice da rimuovere. Il colino può quindi essere mosso nell’acqua e controllato per capire quali punti necessitano ancora di attenzione.

Se lo sporco è particolarmente secco, è preferibile prolungare leggermente l’ammollo o ripetere il procedimento anziché iniziare immediatamente a raschiare la superficie.

Liberare i forellini

Dopo aver ammorbidito i residui, può essere utilizzato uno spazzolino dalle setole morbide dedicato esclusivamente alle pulizie. Il colino va lavorato sia dall’interno sia dall’esterno, perché cambiare direzione aiuta a liberare ciò che è rimasto incastrato nei piccoli fori.

I movimenti devono essere delicati, soprattutto quando si tratta di un colino realizzato con una rete metallica molto sottile. Premere eccessivamente potrebbe deformare la maglia e modificare la forma dell’utensile.

Sono invece da evitare aghi, coltelli, stuzzicadenti rigidi o altri oggetti appuntiti utilizzati per liberare un foro alla volta. Oltre a essere un lavoro molto lungo, potrebbero allargare o danneggiare le aperture.

Quando necessario, lo spazzolino può essere passato più volte alternando il lato interno a quello esterno. In questo modo i residui vengono progressivamente spinti fuori invece di essere incastrati ancora più in profondità.

Attenzione al bordo

I forellini non sono l’unica parte del colino che merita attenzione. Anche il bordo metallico, il punto di collegamento con il manico e le eventuali giunzioni possono trattenere piccoli residui.

Proprio lungo il bordo può formarsi una sottile linea di sporco che passa facilmente inosservata. Uno spazzolino permette di seguire tutto il perimetro e raggiungere gli spazi nei quali una normale spugna non entra.

Lo stesso vale per la base del manico. Se sono presenti scanalature o elementi sovrapposti, è utile controllarli durante il lavaggio anziché concentrarsi soltanto sulla parte forata.

Terminata la pulizia, il colino deve essere risciacquato accuratamente con acqua pulita, eliminando completamente sapone e residui rimossi durante il trattamento.

Controllarlo controluce

Prima di considerare terminata la pulizia esiste un controllo molto semplice: osservare il colino controluce. Se tutti i forellini lasciano passare la luce in modo uniforme, è molto più facile verificare che non siano rimasti piccoli frammenti.

Questo passaggio richiede pochi secondi e permette di individuare immediatamente le zone che necessitano ancora dello spazzolino.

Una volta pulito, il colino dovrebbe essere lasciato asciugare completamente prima di essere riposto. Particolare attenzione va dedicata al bordo e alle giunzioni, dove qualche goccia può rimanere più a lungo.

Per rendere più semplice la pulizia successiva, l’abitudine più utile rimane comunque quella di risciacquarlo appena terminato l’utilizzo. Quando i residui sono ancora morbidi, infatti, hanno molte meno possibilità di rimanere incastrati.

Il colino in acciaio può sembrare pulito anche quando alcuni forellini nascondono ancora dello sporco. Un breve ammollo con acqua calda e poco sapone di Marsiglia, seguito dal passaggio delicato di uno spazzolino, permette di raggiungere proprio quelle zone che una normale spugna tende a lasciare indietro.