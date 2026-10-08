Home / Come fare / La microfibra lascia aloni quando trattiene troppo detergente

Un panno in microfibra dovrebbe aiutare a ottenere superfici pulite e uniformi, eppure può capitare esattamente il contrario. Si passa il panno sullo specchio, sul vetro o su un mobile lucido e, appena arriva la luce, compaiono striature e aloni. Si ripassa una seconda volta e il risultato sembra addirittura peggiorare.

Non sempre il problema è la superficie. Con il tempo la microfibra può trattenere residui di detergente tra le fibre e distribuirli nuovamente ogni volta che viene utilizzata. Prima di aggiungere altro prodotto, quindi, conviene controllare proprio il panno e, quando necessario, lavarlo accuratamente con acqua calda compatibile con il tessuto, evitando di caricarlo nuovamente di detergenti.

Quando il panno crea gli aloni

Un indizio abbastanza semplice si presenta quando la stessa microfibra lascia striature su superfici differenti. Se vetro, specchio e tavolo lucido mostrano tutti una patina dopo il passaggio, potrebbe essere proprio il panno a trasportare dei residui.

Durante le pulizie, infatti, la microfibra non raccoglie soltanto lo sporco. Assorbe anche parte dei prodotti utilizzati e, se non vengono eliminati bene durante il lavaggio, possono rimanere intrappolati nelle fibre.

Il problema può aumentare quando si spruzza continuamente altro detergente sullo stesso panno. Arriva un momento nel quale la microfibra è ormai satura e, invece di raccogliere ciò che trova sulla superficie, continua a spostarlo.

Per fare una prova basta prendere una microfibra perfettamente pulita, inumidirla leggermente con sola acqua e passarla su una piccola zona. Se gli aloni diminuiscono senza aggiungere detergente, è possibile che il problema fossero proprio i residui.

Togliere i residui dalle fibre

Quando una microfibra sembra ormai piena di prodotto, il primo obiettivo è risciacquarla accuratamente.

Si può iniziare sotto acqua corrente, lavorando delicatamente il panno con le mani e continuando fino a quando l’acqua non presenta più schiuma. Se è stato utilizzato molto detergente, un singolo risciacquo potrebbe non essere sufficiente.

Periodicamente i panni possono essere sottoposti a un lavaggio più accurato, rispettando sempre la temperatura massima indicata sull’etichetta. L’acqua abbastanza calda, quando compatibile con la microfibra, aiuta a eliminare sporco e residui accumulati.

Non è però necessario compensare utilizzando grandi quantità di detersivo durante il lavaggio. Sarebbe un controsenso cercare di liberare le fibre dai residui e riempirle immediatamente di nuovo prodotto.

Al termine, un buon risciacquo fa spesso più differenza di una dose abbondante di detergente.

Niente ammorbidente

Un prodotto da eviatare sui panni in microfibra è l’ammorbidente. La caratteristica principale della microfibra è proprio la struttura delle sue fibre, che deve riuscire a raccogliere acqua, polvere e sporco.

Lasciare sulle fibre sostanze che le rivestono può ridurre progressivamente questa capacità. Il panno può sembrare piacevolmente morbido e profumato, ma comportarsi peggio durante le pulizie.

Lo stesso principio vale per un uso eccessivo del detersivo per il bucato. Anche in questo caso più prodotto non significa necessariamente un panno più pulito.

Dopo il lavaggio, la microfibra dovrebbe essere lasciata asciugare completamente prima di essere riposta. Conservare i panni ancora umidi, soprattutto tutti ammassati insieme, può inoltre favorire la comparsa di odori poco gradevoli.

Un panno per ogni uso

Un’abitudine particolarmente pratica è non utilizzare la stessa microfibra per qualsiasi superficie.

Un panno impiegato per togliere una patina grassa in cucina, per esempio, non è la scelta migliore da utilizzare subito dopo su uno specchio. Anche dopo un rapido risciacquo potrebbe conservare residui che sul vetro diventano immediatamente visibili.

Può quindi essere utile dividere le microfibre in base all’utilizzo: alcune per vetri e specchi, altre per la cucina e altre ancora per le pulizie più sporche.

Per le superfici sulle quali gli aloni si vedono facilmente, conviene inoltre lavorare con due panni. Il primo può essere leggermente inumidito e utilizzato per la pulizia, mentre il secondo rimane pulito e asciutto per la finitura.

Quando il primo diventa troppo bagnato o carico di sporco, va cambiato. Continuare a utilizzarlo soltanto perché non appare ancora visibilmente sporco può essere proprio ciò che lascia la superficie striata.

Quando è ora di cambiarlo

Una buona microfibra può essere utilizzata molte volte, ma non dura necessariamente per sempre. Dopo numerosi lavaggi le fibre possono iniziare a consumarsi, irrigidirsi o perdere capacità di assorbimento.

Se il panno è stato risciacquato accuratamente, non contiene ammorbidente e continua comunque a spostare l’acqua senza raccoglierla bene, potrebbe essere arrivato il momento di destinarlo a pulizie meno delicate.

Lo stesso vale per una microfibra che conserva una patina grassa o un cattivo odore anche dopo un lavaggio accurato.

Non è necessario buttarla immediatamente: un panno che non offre più un buon risultato su vetri e specchi può essere utilizzato per zone nelle quali qualche piccola striatura non rappresenta un problema.