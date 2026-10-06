Home / Come fare / Il retro della TV raccoglie polvere proprio vicino alle prese d’aria

Durante le normali pulizie del soggiorno si passa facilmente un panno sul mobile e magari anche sulla cornice della TV, mentre la parte posteriore rimane spesso intatta per settimane. È proprio qui, però, che può accumularsi parecchia polvere, soprattutto intorno alle griglie e alle prese d’aria.

In questo caso non servono rimedi liquidi o detergenti naturali: trattandosi di un apparecchio elettronico, la soluzione più semplice è una pulizia completamente a secco. Un panno in microfibra e un pennello morbido permettono di raccogliere la polvere senza bagnare collegamenti, aperture o componenti della TV.

Perché si ferma proprio lì

Sul retro del televisore sono generalmente presenti diverse aperture necessarie alla ventilazione dell’apparecchio. La loro forma, insieme ai piccoli rilievi della scocca, crea molti punti nei quali la polvere può depositarsi.

Il problema passa facilmente inosservato perché la parte posteriore non viene guardata durante la normale spolveratura. Frontalmente il televisore può sembrare perfettamente pulito mentre dietro presenta già uno strato grigiastro.

La situazione può essere ancora più evidente quando la TV si trova molto vicina alla parete o all’interno di un mobile, perché raggiungere la zona posteriore diventa meno comodo.

Periodicamente conviene quindi guardare anche dietro, concentrandosi in particolare sulle prese d’aria e sulla zona nella quale sono collegati i cavi.

Prima spegnere tutto

Prima di iniziare, la TV deve essere spenta, scollegata dalla corrente e lasciata raffreddare. Non è una zona sulla quale conviene effettuare una spolveratura veloce mentre l’apparecchio è acceso.

Se sono presenti molti cavi, prima di scollegarli è importante sapere esattamente dove andranno rimessi. Non è comunque necessario rimuoverli tutti quando la polvere può essere raggiunta senza intervenire sui collegamenti.

Per eliminare il primo strato si può utilizzare una microfibra asciutta e pulita, passandola delicatamente sulla scocca posteriore.

Non occorre premere con forza. Lo scopo è raccogliere la polvere, non spingerla verso le aperture.

Pulire le prese d’aria

Le griglie di ventilazione richiedono maggiore precisione. Passare semplicemente il panno sopra può infatti lasciare la polvere proprio nelle piccole fessure.

In questi punti può essere utilizzato un pennello morbido e perfettamente asciutto, dedicato esclusivamente alle pulizie. Va passato delicatamente lungo le aperture, cercando di raccogliere la polvere verso l’esterno.

È importante evitare di spingere le setole profondamente nelle griglie. La pulizia deve riguardare la parte esterna e facilmente accessibile.

Sono da evitare anche acqua, aceto, detergenti spruzzati e panni molto umidi. In presenza di aperture elettroniche non serve cercare un prodotto sgrassante: la priorità è eliminare la polvere senza introdurre liquidi nell’apparecchio.

Anche soffiare energicamente nelle griglie non è una buona soluzione, perché si rischia semplicemente di spingere la polvere più all’interno invece di rimuoverla.

Tra cavi e collegamenti

Un altro punto nel quale la polvere si concentra facilmente è quello dei cavi. HDMI, alimentazione e altri collegamenti creano piccoli spazi nei quali il panno arriva con difficoltà.

Con il televisore scollegato, un pennello morbido può essere utilizzato intorno alle parti esterne dei collegamenti, sempre senza inserirlo nelle porte.

Anche i cavi stessi possono raccogliere uno strato di polvere. Una microfibra asciutta può essere fatta scorrere delicatamente lungo la parte accessibile, evitando di tirare i collegamenti.

Se dietro la TV è presente una ciabatta o una multipresa, anche questa può accumulare molta polvere. Non va però trattata come un normale oggetto da lavare: niente acqua o detergenti vicino alle prese elettriche.

L’obiettivo rimane semplicemente raccogliere la polvere esterna in condizioni di sicurezza.

Anche dietro il mobile

Pulire il retro della TV e lasciare uno spesso strato di polvere sul mobile o sulla parete immediatamente dietro significa risolvere soltanto metà del problema.

Una volta spostato l’apparecchio quanto basta, e soltanto se può essere fatto senza rischi, conviene approfittarne per aspirare la superficie sottostante e gli angoli vicini.

Sul mobile si può utilizzare prima l’aspirapolvere o una microfibra asciutta. Eventuali pulizie umide vanno effettuate separatamente, rispettando il materiale del mobile e aspettando che tutto sia completamente asciutto prima di riposizionare e ricollegare la TV.

Non è necessario effettuare questa operazione continuamente. Una spolveratura periodica del retro impedisce però che la polvere abbia il tempo di formare uno strato consistente proprio intorno alle aperture.