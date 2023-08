L’afa ed il calore rallentano e ci fanno rinunciare a tante piccole cose, partendo dalle faccende domestiche.

Un esempio è scuramente la seccatura legata al dover prendere in mano il ferro da stiro per occuparci dei vestiti e della biancheria da letto.

Oggi ci concentreremo particolarmente su quest’ultima e vedremo insieme alcuni rimedi che vi aiuteranno a ottenere lenzuola impeccabili direttamente dalla lavatrice.

Bastano pochissimi accorgimenti per godere della morbidezza e della levigatezza delle lenzuola senza il fastidio di doverle stirare.

Ammorbidente naturale

Un ammorbidente naturale può essere un potentissimo alleato per ottenere lenzuola lisce e morbide.

Preparate una soluzione utilizzando 150 grammi di acido citrico sciolto in 1 litro d’acqua; dopodiché aggiungete 10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta.

Versate 100 ml di questa miscela nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice. L’acido citrico agirà come ammorbidente naturale, ammorbidendo le fibre delle lenzuola e aiutando a prevenire la formazione di pieghe durante il lavaggio.

Lavaggio esclusivo

Una delle chiavi per ottenere lenzuola lisce è lavarle separatamente da altri indumenti o tessuti; mescolare tessuti diversi durante il lavaggio, infatti, può causare attrito e pieghe.

Pertanto, vi consiglio di effettuare un lavaggio esclusivo, garantendo che abbiano abbastanza spazio per muoversi liberamente nella lavatrice.

Utilizzate il programma di lavaggio delicato o quello per capi delicati per evitare movimenti bruschi che potrebbero causare pieghe.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Trucco della Nonna

Il cosiddetto “Trucco della Nonna” è un metodo usato da tempo immemore che coinvolge l’uso dell’acqua e della forza di gravità per allisciare le lenzuola.

Dopo averle lavate, dunque, scuotetele energicamente per rimuovere l’acqua in eccesso. Quindi, stendete le lenzuola su una superficie piana, come un letto o un tavolo, assicurandovi che siano ben stese e tirate.

Utilizzate le mani per lisciarle delicatamente, allungandole in modo uniforme e lasciatele asciugare completamente in questa posizione.

La forza di gravità aiuterà ad allisciare le pieghe, lasciando le lenzuola lisce e pronte per essere rimettete sul letto!

Un altro metodo estremamente efficace, consigliato sempre dalla Nonna, è mettere in lavatrice le lenzuola già piegate.

Dopo il lavaggio

Dopo aver lavato le lenzuola, evitate di lasciarle nella lavatrice per troppo tempo, poiché non solo tenderanno a fare delle pieghe, ma possono anche accumulare dei cattivi odori.

Dunque, una volta terminato il ciclo di lavaggio, estraete immediatamente le lenzuola e scuotetele delicatamente per rimuovere l’acqua in eccesso, questo aiuterà a prevenire la formazione di pieghe causate dall’umidità residua.

Le lavatrici moderne, tuttavia, permettono di impostare l’orario di inizio di un ciclo di lavaggio, così potete azionarlo quando sapete di avere tempo per togliere subito dal cestello.

Come asciugare

L’asciugatura delle lenzuola è altrettanto importante quanto il lavaggio.

Evitate l’asciugatrice, poiché il calore e il movimento possono causare pieghe, optate invece per l’asciugatura all’aria aperta.

Stendete le lenzuola su un’ampia superficie, come un’apposita stendibiancheria o un letto, e lasciate che si asciughino naturalmente.

Assicuratevi di stenderle bene e di allungarle leggermente durante il posizionamento per aiutare a minimizzare le pieghe.

Per averle morbidissime (VIDEO)

Negli anni ho sperimentato tanti rimedi naturali per avere la sensazione fantastica di quando ci si avvolge in lenzuola morbidissime.

Ecco in video dove ve li spiego tutti, spero possa esservi d’aiuto!

Avvertenze

Al ine di ottenere lenzuola sempre perfette, la prima cosa da fare è sempre seguire le istruzioni sulle etichette di lavaggio.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.