Se c’è un tessuto fresco e traspirante, questo è il lino, spesso utilizzato in estate per le lenzuola e gli asciugamani proprio per non far sudare o irritare la pelle.

Anche se comode, però, le lenzuola di lino potrebbero perdere la loro morbidezza a causa di lavaggi o modalità di asciugatura sbagliate.

Per questo, oggi vedremo insieme come ammorbidirle in modo da essere coccolate di notte tra queste lenzuola fresche e traspiranti!

Aceto bianco

Il primo rimedio che vi proponiamo prevede l’utilizzo dell’aceto bianco, un ingrediente noto per le sue proprietà sbiancanti, smacchianti e anti-odore. Come se non bastasse, però, è una manna dal cielo per rendere più morbidi i capi!

Per l’utilizzo, quindi, dovrete semplicemente aggiungere 2 tazzine d’aceto nella vaschetta del detersivo e avviare, poi, il ciclo di lavaggio. In caso di lavaggio a mano, invece, mettete le lenzuola in ammollo in una bacinella contenente acqua calda e 2 tazze d’aceto bianco d’alcol e lasciateli così per qualche ora. Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

Acido citrico

Un altro trucchetto consiste nell’utilizzare l’acido citrico, considerato proprio un ammorbidente naturale! In questo caso, quindi, dovrete versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente 1 litro d’acqua e aggiungere poi 10 gocce di olio essenziale a vostra scelta nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, dovrete versare circa 100 ml di questa miscela nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio: le vostre lenzuola saranno morbide come non mai!

Circa la scelta dell’olio essenziale, vi suggeriamo di prediligere la lavanda o fragranze fresche e agrumate, in quanto sono le fragranze che maggiormente troviamo negli ammorbidenti disponibili in commercio.

Ecco per voi un video con il procedimento:

Sapone di Marsiglia

Come l’aceto e l’acido citrico, anche il sapone di Marsiglia è in grado di ammorbidire i capi. Come se non bastasse, poi, aiuta anche a rimuovere eventuali macchie, dal momento che è considerato l’ingrediente base per lo smacchiatore universale fai da te!

Versate, quindi, 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e avviate, poi, il ciclo di lavaggio: le vostre lenzuola saranno così morbide da farvi venire voglia di accarezzarle!

Sale e bicarbonato

Altri due ingredienti da dispensa in grado di ammorbidire i capi in maniera naturale sono il sale e il bicarbonato. Se da una parte, infatti, il sale agisce sul calcare presente sull’acqua, dall’altra la leggera azione abrasiva del bicarbonato permette di eliminare l’eccesso di detersivo.

Vi basterà, quindi, versare 300 grammi di sale con 15-20 gocce di olio essenziale di lavanda o menta e aggiungere, poi, 50 grammi di bicarbonato. A questo punto, mescolate il tutto e aggiungete due o tre cucchiai di questo composto nel cestello della lavatrice poco prima del risciacquo. Come se non bastasse questo rimedio aiuterà anche a ravvivare il colore dei vostri capi!

Con la camomilla

Un ultimo trucchetto prevede l’utilizzo della camomilla, la bevanda che solitamente sorseggiamo in inverno per favorire il sonno. Oltre, però, a farci rilassare, in realtà riesce a rilassare anche le fibre dei tessuti rendendoli subito morbidi. Per questo, vediamo insieme come fare un ammorbidente fai da te alla camomilla.

Vi basterà far bollire 1 litro di acqua in una pentola e mettere, poi, 4 bustine di camomilla in infusione. Lasciatele così per qualche minuto, poi fate raffreddare la miscela e aggiungete 20 gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. A questo punto, versate un bicchierino di questa miscela nella vaschetta della lavatrice e il gioco è fatto!

Avvertenze

Vi consigliamo di attenervi però sempre alle indicazioni di lavaggio, in modo da non rovinare i vostri capi.