I berretti che utilizziamo d’estate vanno lavati spesso, perché con il sudore si macchiano in maniera molto facile e tendono a ingiallirsi.

Lavarli non è molto semplice, infatti si rischia sempre di scolorirli e deformarli. Personalmente, ne ho rovinati di berretti prima di arrivare a una soluzione.

Adesso uso questo metodo e non ho più paura di deformarli o scolorirli, anche se li lavo spesso. E voglio condividerlo con voi perché spero possa esservi utile.

Preparazione berretto

Prima di lavare il berretto, è importante rimuovere qualsiasi accessorio esso abbia, come spille o adesivi, per evitare che, durante il lavaggio, possa danneggiarsi il tessuto.

Inoltre, un passaggio fondamentale è quello di guardare bene le etichette e seguire le indicazioni, perché di sicuro saranno indicate le precauzioni giuste da adottare per il tessuto in questione.

Prima di procedere, io faccio una cosa per non permettere che lo sporco superficiale si diffonda durante il lavaggio, ovvero spazzolo o pulisco il cappello con un panno o una spazzola per togliere eventuali residui di sporco.

Metodo lavaggio

A questo punto procedo con il lavaggio vero e proprio e in base alle indicazioni dell’etichetta e la delicatezza del tessuto decido se lavare a mano o in lavatrice.

La scelta può dipendere anche dall’entità dello sporco: ovviamente, quello più persistente va pretrattato e poi lavato in lavatrice, per essere sicuri che le macchie vadano via.

A mano

Il lavaggio a mano è il metodo più sicuro per evitare scolorimenti e deformazioni. Ecco come procedo:

Riempio una bacinella con acqua fredda: l’acqua calda non è molto sicura, può causare scolorimenti e restringimenti, quindi è meglio usare acqua fredda. Aggiungo un detergente delicato: faccio molta attenzione a utilizzare un detergente delicato, quindi specificamente formulato per capi delicati, proprio come nel caso dei cappelli. Infatti è importantissimo evitare candeggina e prodotti aggressivi, che potrebbero daneggiare il tessuto. Immergo il berretto: a questo punto, immergo il berretto nella bacinella e lo lascio in ammollo per circa 10-15 minuti, il tempo che il detersivo delicato agisca. Questo aiuta a sciogliere lo sporco senza bisogno di strofinare troppo. Strofino delicatamente: uso poi una spazzola morbida per strofinare delicatamente le aree più sporche, come la fascia interna, quella che tende a scolorire o ingiallirsi nel caso dei colori chiari. Non utilizzate troppa energia o potreste rovinare il tessuto. Risciacquo bene: sciacquo infine il cappello sotto acqua corrente fredda, fino a quando non sono sicura di aver rimosso tutti i residui di sapone. Asciugare: l’errore che commettevo era quello di strizzare il berretto. E invece bisogna tamponare l’acqua in eccesso con un asciugamano e lasciarlo asciugare all’aria, possibilmente su una superficie piana, per evitare deformazioni.

In lavatrice

Se il berretto è particolarmente sporco, il lavaggio in lavatrice può essere un’opzione, ma con alcune precauzioni:

Usare un sacchetto per biancheria: mettere il berretto in un sacchetto per biancheria protegge la forma e il materiale durante il lavaggio. Selezionare il ciclo delicato: usate sempre un ciclo delicato e acqua fredda, mai calda, per non rovinare il tessuto. Evitare la centrifuga: la centrifuga può deformare il berretto, quindi evitatela assolutamente. Asciugare all’aria: come per il lavaggio a mano, asciugate il berretto all’aria e non in asciugatrice, perché il calore può deformarlo. E, prima di stenderlo, tamponate con un asciugamano l’acqua residua.

Pretrattare

Come ho già accennato, se lo sporco è particolarmente resistente, va pretrattato. Di solito utilizzo questi metodi per eliminare lo sporco più ostinato prima di mettere il cappello in lavatrice.

Bicarbonato di sodio e aceto: creo una pasta con bicarbonato di sodio e aceto bianco, che applico sulla macchia. Poi lascio agire per qualche minuto prima di risciacquare. Sapone di Marsiglia: prima del lavaggio, strofino delicatamente la macchia con del sapone di Marsiglia umido e lascio riposare per 10 minuti prima del lavaggio. Detergente per piatti: un altro trucchetto utile è applicare una piccola quantità di detergente per piatti direttamente sulla macchia e strofinare delicatamente.

Manutenzione

Con questi metodi, i berretti tornano come nuovi, senza scolorirsi o deformarsi. Voglio infine lasciarvi alcuni suggerimenti per mantenere bene i vostri cappelli, in modo che durino a lungo nel tempo: