Sapone di Marsiglia e Sapone Molle a confronto: quello che ho preferito

Tra i saponi ecologici conosciuti a partire dalle nostre nonne ricorrono il sapone di Marsiglia e il sapone molle potassico, noto anche come sapone giallo.

Per quanto siano simili, in realtà vantano proprietà differenti e ognuno è adatto per un utilizzo ben specifico.

Per questo oggi metteremo a confronto il sapone di Marsiglia e il sapone molle e vi dirò ciò che ho preferito!

Sapone di Marsiglia

Questo sapone si presenta sotto-forma di panetto solido ed è composto da olio di oliva. Veniva utilizzato dalle lavandaie al fiume per ottenere un bucato pulito e super bianco, grazie alle sue proprietà sgrassanti e pulenti molto delicate.

Queste proprietà, però, sono una manna dal cielo anche per risolvere altri problemi in casa. Vediamo insieme come usarlo.

Sui capi

Dal momento che il sapone di Marsiglia è in grado di detergere, sgrassare e profumare il bucato, vediamo insieme come utilizzarlo sui capi.

Tutto ciò che dovrete fare è versare 4 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido in una bacinella contenente acqua bollente e mettere, poi, in ammollo i vostri panni. Dopodiché, lasciateli per circa un’ora prima di risciacquarli.

In caso vogliate utilizzarlo durante il lavaggio in lavatrice, invece, dovrete versare un misurino di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e avviare il ciclo di lavaggio!

Sulle superfici

Oltre sui capi, però, il sapone di Marsiglia può essere utilizzato anche sulle più svariate superfici grazie alle sue delicate proprietà pulenti.

Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per realizzare uno smacchiatore universale fai da te! Vi basterà versare un cucchiaio di sapone in scaglie in un secchio contenente acqua tiepida, mescolare tutto per favorire lo scioglimento del sapone e immergere un panno nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatelo sulle varie superfici e risciacquate! Come se non bastasse, potete anche utilizzarlo per lavare tutte le tipologie di pavimento senza il rischio di danneggiarle!

Sapone giallo

Passiamo ora a scoprire il sapone molle potassico, il quale ha la forma di un panetto di colore giallo e presenta una consistenza semi-morbida.

Dal momento che contiene l’olio di cocco, è particolarmente schiumogeno e vanta un potere detergente, sgrassante e pulente molto efficace.

Vediamo, quindi, come usarlo in casa per sfruttare le sue proprietà!

Sui capi

Come abbiamo detto, il sapone giallo vanta una forte azione sgrassante, in grado di detergere il bucato.

In particolare, può essere utilizzato per pretrattare le macchie più difficili, strofinando direttamente il panetto sulla macchia come se fosse una spugna.

Lasciate, quindi, agire per qualche minuto, dopodiché aggiungete il capo in lavatrice insieme agli altri capi. In lavatrice, invece, potete aggiungere nel cestello direttamente un pezzetto di sapone giallo e avviare, poi, il ciclo di lavaggio, accertandovi di rispettare sempre le etichette di produzione dei vostri capi.

Sebbene il sapone potassico non faccia molta schiuma, il vostro bucato sarà pulito e profumato come non mai!

Sulle superfici

Come il sapone di Marsiglia, anche il sapone giallo può essere utilizzato sulle superfici per sgrassarle e per pulirle.

Dato il suo potere fortemente sgrassante, infatti, è in grado di sciogliere le incrostazioni sul piano cottura o anche le macchie più ostinate sulle più svariate superfici.

In questo caso, quindi, vi basterà prendere un pezzetto di sapone giallo dal panetto, applicarlo su una spugnetta e bagnarla.

Dopodiché, strofinatela sul piano cottura, sui sanitari o su una qualsiasi altra superficie che presenta macchie di sporco o di grasso e lasciate agire.

Infine, risciacquate e il gioco è fatto!

A tal proposito, ecco per voi un video per vedere come utilizzare il sapone giallo per pulire varie superfici in casa:

Cosa preferisco

Una volta viste le proprietà del sapone giallo e del sapone di Marsiglia, e il loro utilizzo in casa, vi dico la mia su quale sapone preferisco.

Ovviamente, come già detto in precedenza, entrambi i saponi sono efficaci per determinate esigenze. Laddove, infatti, il sapone di Marsiglia ha una funzione pulente più delicata ma vanta un forte odore inebriante, il sapone giallo, invece, ha forti proprietà sgrassanti ma non rilascia un buon odore.

Per questo, io preferisco usare il sapone di Marsiglia quando si tratta di lavare i capi a mano o in lavatrice o quando devo lavare i pavimenti.

Ricorro, però, al sapone giallo in caso di macchie e incrostazioni sui capi o sulle superfici, in quanto questo sapone riesce a “scioglierle”.

In base all’esigenza, quindi, alterno l’utilizzo di questi due saponi che sono per me tutto ciò di cui ho bisogno in dispensa!