Come lavare le Converse in Lavatrice senza rovinarle

Una paio di scarpe che non tramonta mai e possiamo trovare nelle scarpiere di ogni casa sono sicuramente le Converse!

Dei più disparati colori e modelli, queste calzature si presentano comode e adatte ad ogni evenienza.

Per il consumo eccessivo che se ne fa, si sporcano anche facilmente, ma si puliscono in poco tempo e con gli accorgimenti giusti!

Vediamo insieme come pulire le converse in lavatrice senza rovinarle!

Prima di iniziare

Per lavare le converse in lavatrice non si deve fare nulla di nuovo a quanto si svolge nei lavaggi normali.

Tuttavia, prima di iniziare a vedere nel dettaglio le modalità di programmi e temperature, è importante ricordare alcune cose fondamentali:

Non tutte le converse possono essere lavate in lavatrice : pelle, camoscio e così via hanno bisogno del lavaggio a mano, per cui mettete in lavatrice solo quelle in tela;

: pelle, camoscio e così via hanno bisogno del lavaggio a mano, per cui mettete in lavatrice solo quelle in tela; Dedicate un lavaggio esclusivo alle scarpe e lavatene massimo due paia alla volta, soprattutto se hanno strass o brillantini;

e lavatene massimo due paia alla volta, soprattutto se hanno strass o brillantini; Togliete i lacci , metteteli in un sacchetto di stoffa per proteggerli dalla lavatrice;

, metteteli in un sacchetto di stoffa per proteggerli dalla lavatrice; Leggete sempre attentamente le etichette di lavaggio per capire qual è la modalità migliore.

Una volta presi tutti questi accorgimenti, vediamo di seguito quali sono i rimedi naturali da usare in lavatrice per le converse!

Sapone di Marsiglia

Non poteva che essere il sapone di Marsiglia il primo trucco da prendere in considerazione per il lavaggio delle scarpe.

Questo prodotto è delicato e sgrassante allo stesso tempo, per cui risulta perfetto su tessuti particolari come la tela delle converse.

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 misurino di sapone grattugiato direttamente nel cestello della lavatrice e avviare il lavaggio.

Vedrete che torneranno come nuove e super profumate!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è fantastico in caso di converse bianche o molto chiare!

Aiuterà non solo a pulirle, ma anche a ripristinarne la lucentezza! Inoltre è importantissimo se avete delle macchie che potrete pretrattare con un po’ di bicarbonato misto ad acqua.

In lavatrice basterà semplicemente riempire 1 misurino di bicarbonato, aggiungere 3 gocce di olio essenziale se volete un buon profumo e procedere con il lavaggio.

Aceto

Se il bicarbonato è perfetto per le converse bianche, l’aceto sarà ottimo per quelle colorate!

Non tutti sanno che l’aceto bianco e l’aceto di mele sono molto efficaci quando bisogna ravvivare il colore dei tessuti, quindi niente di più indicato!

Dovrete mettere mezzo bicchiere d’aceto nella lavatrice prima di avviare il lavaggio e poi godervi il fantastico risultato!

Altri tipi di Converse

Come accennato prima, non tutte le converse possono essere lavate il lavatrice, ma come fare allora con gli altri tipi?

Beh, vediamolo insieme: