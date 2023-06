Come Lavare i Cuscini da Esterni per Divani e Sedie dopo un anno

In primavera e in estate, tutte noi amiamo godere dell’aria aperta. Perciò, tendiamo a frequentare maggiormente gli spazi esterni della nostra casa quali il balcone, il terrazzo o il giardino.

È qui, infatti, che amiamo rilassarci o passare del tempo con i familiari e gli amici, magari seduti sul divanetto o intorno al tavolo per gustare anche qualcosa insieme.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come lavare i cuscini da esterni per divani e sedie in modo da rendere le sedute del vostro balcone o terrazzo impeccabili.

Prima di iniziare

Non tutti i cuscini sono uguali, in quanto ci sono quelli sfoderabili, che sono ricoperti da una fodera che può essere tolta e lavata, e quelli non sfoderabili, più delicati.

In questo ultimo caso, infatti, vi suggeriamo di accertarvi di poterli lavare a mano e in lavatrice o lavarli a secco applicando dei prodotti direttamente sulle macchie. Inoltre, un’ulteriore distinzione va fatta per le tipologie di tessuto dei cuscini, le quali devono essere lavate ognuna secondo un determinato rimedio.

Perciò, vediamo insieme come procedere!

Con imbottitura in piuma

Innanzitutto, vediamo insieme come lavare i cuscini con imbottitura in piuma, i quali sono noti per il loro essere soffici, morbidi e piacevoli da accarezzare. Sebbene questi non siano molto utilizzati per le sedute all’esterno, c’è comunque chi non riesce a farne a meno.

In questo caso, quindi, per averli sempre puliti, vi suggeriamo innanzitutto di sbattere il cuscino delicatamente in modo da rimuovere la polvere, dopodiché procedete con il lavaggio, preferibilmente a mano.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere il succo di un limone e una manciata di sale in una bacinella contenente acqua fredda e immergere, poi, i cuscini in ammollo per qualche ora o tutta la notte.

A questo punto, risciacquateli bene, stendeteli all’aria aperta, in orizzontale e lontano dai raggi solari diretti: i vostri cuscini saranno puliti e profumati! Infine, vi suggeriamo di massaggiare il cuscino delicatamente con la mano per redistribuire le piume in modo corretto.

Con imbottitura in lattice

Per i cuscini con l’imbottitura in lattice, vi chiediamo di optare comunque per il lavaggio a mano in quanto questo materiale è molto delicato. In questo caso, quindi, dovrete versare mezzo bicchiere di aceto in una bacinella contenente acqua fredda e mettere in ammollo il cuscino per tutta la notte.

Il giorno dopo, non vi resta che risciacquarlo e metterlo ad asciugare all’aperto, ma lontano dalla luce solare diretta. Vi raccomandiamo di non strizzarlo durante il lavaggio perché potreste rovinare il lattice. Come se non bastasse l’aceto aiuterà anche a sbiancare i cuscini ingialliti!

Con imbottitura sintetica

La terza tipologia di cuscini da esterni è quella dei cuscini con l’imbottitura sintetica, che solitamente ritroviamo sui divani per abbellirli e per renderli più comodi. Questo materiale può essere lavato anche in lavatrice in quanto non è delicato come quelli visti finora.

Perciò, vi basterà versare un cucchiaio di sapone di Marsiglia nella vaschetta del detersivo della lavatrice e impostare, poi, un lavaggio a basse temperature.

Se, però, volete procedere con il lavaggio a mano, allora dovrete mettere i cuscini in ammollo per qualche ora in una bacinella contenente acqua e alcune scaglie di sapone di Marsiglia. Dopodiché, risciacquateli per eliminare ogni traccia di schiuma, strizzateli leggermente e fateli asciugare all’aperto.

Il sapone di Marsiglia aiuterà a pulire e a profumare questi cuscini in maniera delicata senza rovinare il tessuto. Vi ricordiamo, infatti, che questo prodotto vanta proprietà pulenti molto delicate, non a caso è l’ingrediente base per realizzare lo smacchiatore universale fai da te!

Cuscini delle sedie da giardino

Finora, abbiamo visto nel dettaglio come lavare i cuscini che solitamente troviamo sui divani esterni del terrazzo o del balcone. Passiamo ora a vedere come lavare, invece, i cuscini da esterni per sedie, i quali sono quasi sempre coperti da fodere rimovibili e lavabili e presentano all’interno un materassino in schiuma.

Iniziate, quindi, con il rimuovere le fodere, dopodiché mettetele nel cestello della lavatrice, aggiungete un cucchiaio di sapone di Marsiglia nel cassetto del detersivo e impostate un lavaggio a temperature basse.

Per quanto riguarda, invece, il materassino in schiuma, vi raccomandiamo di non lavarlo in quanto essendo poroso potrebbe assorbire troppa acqua e deformarsi. Se, invece, avete dei cuscini con la fodera non removibile, dovrete semplicemente preparare una miscela composta da acqua e un po’ di sapone di Marsiglia e cospargerla, poi, sul cuscino con una spazzola morbida.

A questo punto, lasciate agire per un po’ prima di passare un panno morbido. Infine, in caso di macchie oleose, cospargete il cuscino con borotalco e rimuovetelo, poi, con uno spazzolino.

Avvertenze

Valutate sempre il materiale di cui è fatto il vostro cuscino per essere certe che il rimedio non comporti danni.