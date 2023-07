Una questione comune che in molti affrontiamo durante l’estate è come mantenere sempre al meglio le infradito, evitando quei fastidiosi aloni neri.

Il sole, il mare e l’accumulo di sudore, infatti, contribuiscono a generare quelle macchie scure, difficili poi da togliere in un secondo momento e questo può portare a sbiadirle.

Per fortuna, però, ci sono i nostri cari metodi naturali che riescono a farli tornare come nuovi e ad evitare ogni tipo di cattivo odore e di macchia, scopriamo insieme come fare!

Aceto bianco

L’aceto bianco è un prodotto molto versatile che può essere utilizzato per pulire diverse superfici, inclusi i materiali delle infradito.

Per usarlo e rimuovere definitivamente gli aloni dalle vostre infradito, iniziate versando dell’aceto bianco in una bacinella e aggiungendo acqua calda.

Immergete le infradito nella soluzione per circa 15-20 minuti, quindi strofinate delicatamente le aree macchiate con una spugna o uno spazzolino morbido.

Infine, sciacquate le infradito abbondantemente con acqua pulita e lasciatele asciugare all’aria aperta. Saranno come nuovi!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è noto per le sue proprietà pulenti e sgrassanti: ciò lo rende perfetto al fine di mandare via le macchie dalle infradito.

Tutto quello che dovrete fare è riempire una bacinella con acqua tiepida e aggiungere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido o grattugiato.

Mescolate bene per creare una schiuma leggera, immergete poi le infradito nella soluzione e strofinatele con una spugna o uno spazzolino per rimuovere gli aloni e lo sporco.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Una volta pulite, risciacquate accuratamente le infradito con acqua pulita e lasciatele asciugare fuori al balcone. Le infradito non solo saranno pulite, ma anche super profumate!

Bicarbonato di sodio

Quando parliamo di sbiancare o mandare via delle macchie dai tessuti e dai più disparati materiali, non possiamo fare a meno di menzionare anche il bicarbonato di sodio.

La sua azione abrasiva lo rende perfetto nel caso delle infradito!

Usatelo creando una pasta densa mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Applicate il composto sulla superficie delle infradito, concentrandovi sulle aree macchiate o con aloni. Lasciate agire per circa 15-20 minuti, quindi strofinate delicatamente con una spugna non abrasiva per rimuovere lo sporco.

Infine, sciacquate accuratamente le infradito con acqua pulita e lasciatele asciugare.

Succo di limone

Un altro trucchetto che, come il sapone di Marsiglia, unisce l’efficacia pulente con un meraviglioso profumo, è il succo di limone!

In questo caso altro non dovrete fare che premere il succo di 1 limone e applicarlo direttamente sulle aree macchiate o con aloni delle infradito.

Lasciate agire per circa 10 minuti in modo che il succo di limone possa agire sulle macchie; successivamente strofinate delicatamente con una spugna o un panno in microfibra inumidito per rimuovere le macchie e lo sporco.

Infine, risciacquate bene le infradito con acqua pulita e lasciatele asciugare completamente.

Per i cattivi odori

Un altro problemino che potrebbe colpire le vostre infradito è l’accumulo di cattivi odori, ma non preoccupatevi! Questo problemino si può risolvere in pochissimo tempo con alcuni ingredienti che sicuramente avete in casa, vediamo quelli più efficaci:

borotalco : un trucco della Nonna che viene usato anche nelle scarpe. Cospargete le infradito con del borotalco e lasciate agire tutta la notte all’aria aperta;

: un trucco della Nonna che viene usato anche nelle scarpe. Cospargete le infradito con del borotalco e lasciate agire tutta la notte all’aria aperta; amido di mais : possiede la stessa funzione del borotalco, ma è inodore. Dovrete spargerlo sulle infradito e attendere la notte;

: possiede la stessa funzione del borotalco, ma è inodore. Dovrete spargerlo sulle infradito e attendere la notte; sale fino : ottimo per mandare via gli odori più forti e gli aloni di sudore. Fate lo stesso procedimento descritto per borotalco e amido di mais;

: ottimo per mandare via gli odori più forti e gli aloni di sudore. Fate lo stesso procedimento descritto per borotalco e amido di mais; oli essenziali: basta mettere qualche goccia di prodotto su un panno in microfibra e strofinare energicamente all’interno delle infradito.

E per le scarpe?

I cattivi odori non si insinuano soltanto nei bikini, ma anche e soprattutto all’interno delle scarpe. Ho provato tanti trucchetti diversi per toglierli che voglio condividere con voi!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili e assicuratevi di non macchiare le infradito.