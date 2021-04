Dove comprare e come utilizzare il sapone di Marsiglia?

Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale a base di oli vegetali, molto utile per la pulizia domestica ecologica e per rendere più pulito e fresco il nostro bucato.

Tradizionalmente utilizzato dalle lavandaie al fiume per strofinare le macchie sui vestiti e per farli tornare bianchi e splendenti, l’utilizzo di questo sapone è ancora in voga tuttora.

Grazie alle sue proprietà sgrassanti e pulenti molto delicate, che lo rendono adatto per tutte le superfici e tessuti, esistono tantissimi prodotti in commercio, dedicati alla pulizia, che sono a base di questo ingrediente.

Oggi, quindi, vedremo insieme dove comprare questo sapone e come utilizzarlo per avere un alleato di cui potremmo sempre fidarci!

Come riconoscere quello puro

Il sapone di Marsiglia è disponibile in commercio sotto-forma di panetto solido, in formato liquido e in polvere.

Accertatevi, però, che sia sempre puro al 100%! Per questo, la prima cosa da fare è leggere bene l’etichetta e assicurarsi che non ci siano agenti chimici.

Un sapone di Marsiglia puro, infatti, dovrebbe essere composto almeno per il 72% da l’olio di oliva. Inoltre, è importante che scegliate il sapone fatto con “sodium olivate”, ovvero con la soda estratta dall’olio di oliva.

State lontane dai saponi di Marsiglia che presentano sull’etichetta la scritta “sodium tallowate”, perché è un ingrediente derivato dagli scarti industriali.

Dove comprare

Una volta visto insieme come valutare l’etichetta per non cadere in trappola e scegliere un sapone di Marsiglia non puro, vediamo insieme dove possiamo comprarlo.

Questo prodotto, per nostra fortuna, si trova facilmente e può essere acquistato nei negozi fisici oppure online.

Negozi fisici

In commercio, è possibile reperire questo prodotto indicato con il nome “Sapone di Marsiglia” o “Savon de Marseille”.

Facile da reperire, potrete trovarlo in:

negozi di casalinghi per la pulizia della casa

negozi prodotti biologici

negozi di prodotti sfusi

negozi di prodotti naturali

alcuni supermercati molto grandi

fornitori di prodotti chimici e per le pulizie

fornitori di prodotti per la cosmesi e l’autoproduzione

Sebbene il sapone di Marsiglia sia molto conosciuto ed utilizzato, è probabile che non tutti i supermercati ne siano forniti o che abbiano quello puro al 100%.

Solitamente, trovate questo prodotto negli scaffali dedicati alla pulizia, vicino agli altri saponi.

Shop online

Se, però, non avete abbastanza tempo per girare per i vari negozi alla ricerca di questo prodotto, potete scegliere di acquistarlo direttamente online, dove non risulterà molto difficile trovarlo.

Potete comprare il sapone di Marsiglia sul noto portale Amazon, dove sono disponibili vari formati, varie tipologie e vari prezzi, in base alle vostre esigenze.

Inoltre, potete trovarlo su molti altri siti web dediti alla vendita di prodotti biologici online, quali:

Sorgente Natura

Macrolibrarsi e così via…

Vi raccomandiamo, però, di leggere sempre le recensioni e di valutare l’affidabilità del sito, quando fate ricerca sul motore di ricerca.

Quanto costa?

Il sapone di Marsiglia non solo è un prodotto molto versatile ed ecologico per sbiancare il bucato, ma è anche più economico rispetto ai detergenti chimici.

Anche se il costo di questo prodotto potrebbe variare leggermente in base al marchio e al formato che si decide di acquistare, in linea generale, va dai 5 agli 8 euro per panetti di 500 grammi.

Perché comprarlo

Come abbiamo già detto, può essere utilizzato per detergere, sgrassare e profumare il bucato.

Questo ingrediente, infatti, è molto utile per pretrattare e rimuovere le macchie e per rendere i capi puliti.

Oltre, però, a sbiancare il bucato, risulta molto efficace anche per igienizzare le stoviglie e i sanitari e per pulire pavimenti e varie superfici.

Anche se lo associamo sempre alla pulizia domestica, in realtà il sapone di Marsiglia è molto utile anche per la pulizia personale, in particolare per la pulizia delle mani, del viso, del corpo e dei capelli.

Come utilizzare

Il sapone di Marsiglia è un rimedio del tutto ecologico, biodegradabile e ipoallergenico che può essere utilizzato praticamente per tutto!

Vediamo, quindi, insieme 3 modalità di utilizzo!

Per pulire i pavimenti

Innanzitutto, può essere adoperato come soluzione ecologica per preparare un detersivo per pavimenti fai da te veloce ed economico.

In un secchio di circa 3 litri di acqua, aggiungete 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie, 2 cucchiai di alcol denaturato e 4 cucchiai di aceto.

Mescolate gli ingredienti e immergete uno straccio nella soluzione così ottenuta. Strizzatelo e passatelo sul pavimento più volte.

La vostra casa sarà subito pulita e profumata!

Per il bucato

Se avete voglia di un bucato senza macchie e profumato, il sapone di Marsiglia è l’ingrediente che fa per voi!

Versate, quindi, 4 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido in una bacinella contenente acqua bollente e un bicchierino di bicarbonato.

Mettete, poi, in ammollo i vostri panni e lasciateli per circa un’ora. Dopodiché, risciacquateli: vi verrà voglia di indossarli subito!

Per il viso

Grazie alle sue componenti vegetali e alla mancanza di coloranti, il sapone di Marsiglia può essere utilizzato anche da chi ha la pelle più delicata.

Inoltre, è efficace in caso di pelle grassa e oleosa. Utilizzatelo, quindi, come detergente per lavare il viso e liberarlo da tutte le impurità!

Dopo l’utilizzo, potete applicare un tonico con un batuffolo di cotone per riequilibrare il pH della pelle.

Avvertenze

Si consiglia di evitare l’uso del sapone di Marsiglia per la cura personale se si soffre di allergie o ipersensibilità al prodotto. Chiedere un parere del proprio medico soprattutto se in stato di gravidanza o allattamento.

Consultate sempre le indicazioni di produzione prima di provare il sapone di Marsiglia sulle superfici.

