Come lavare le borracce in alluminio e togliere la puzza

Le borracce in alluminio sono particolarmente colpite dai cattivi odori, ciò si manifesta soprattutto quando proliferano batteri per giorni e giorni. A tal proposito è sempre una buona idea rinfrescare e lavare la borraccia ogni giorno; quando si sentono le puzza, infatti, vuol dire che è arrivato il momento.

Sebbene queste borracce siano riutilizzabili, devono essere pulite spesso perché potrebbero formare muffe e batteri a causa dell’ambiente umido perciò, è importante pulirle a fondo quotidianamente.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come lavarle in modo corretto e come fare per eliminare quel cattivo odore che tende a formarsi.

Cosa evitare

Prima ancora di vedere insieme quali ingredienti e rimedi casalinghi utilizzare per pulire a fondo la vostra borraccia in alluminio, vediamo insieme cosa evitare per non danneggiarla.

L’alluminio, infatti, è un elemento piuttosto delicato su cui non devono essere utilizzati sostanze o prodotti acidi, quali l’aceto e il succo di limone. La loro base acida, infatti, corroderebbe il metallo e lo renderebbe pericoloso anche per la nostra salute.

L’alluminio, infatti, è un elemento abbastanza delicato. Altrettanto da evitare è il bicarbonato, il quale, pur essendo una sostanza alcalina, potrebbe reagire con l’alluminio causandone la perdita di brillantezza e formando una patina nera. L’ideale, quindi, è usare solo prodotti neutri come quelli consigliati.

Inoltre, è consigliabile pulirle seguendo i metodi indicati dopo ogni uso e di farle sempre asciugare bene così da non far accumulare l’umidità al suo interno, in quanto è una condizione favorevole per la formazione di muffe e batteri.

Inoltre, le borracce di alluminio non vanno lavate in lavastoviglie.

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia, un ingrediente dalle proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate. Riempite, quindi, la borraccia per metà con acqua calda e aggiungete, poi, alcune scaglie di sapone di Marsiglia. Dopodiché, chiudete la borraccia avvitando il tappo e agitatela energicamente per qualche secondo per dare modo al sapone di pulire tutta la superficie.

Per un effetto più efficace, potete anche utilizzare uno scovolino per le bottiglie così da pulire anche il fondo della borraccia. Lasciate, quindi, agire la soluzione per circa 20 minuti, poi svuotatela e risciacquatela più volte con acqua fino ad eliminare tutti i residui di sapone.

Infine, lasciatela asciugare accuratamente, mettendola capovolta in modo tale che l’acqua possa scolare bene. Se il vostro timore è che possa rimanere nella borraccia l’odore del sapone, non vi preoccupate! Una volta asciutta, infatti, la borraccia sarà inodore!

Sapone giallo

Oltre al sapone di Marsiglia, potete utilizzare anche un altro sapone neutro: il sapone giallo, noto anche come sapone molle potassico, il quale si presenta come un panetto di colore giallo e ha una consistenza morbida. L’olio di cocco contenuto al suo interno lo rende schiumogeno e gli conferisce un potere detergente molto efficace, mentre i sali di potassio potenziano la sua azione sgrassante e pulente.

Per utilizzarlo, tagliate il sapone a fettine e mettete una o due fettine in una pentola contenente acqua. Accendete, quindi, il fuoco e portate il tutto a bollore. Una volta raggiunto il punto di ebollizione, spegnete il fornello e lasciate ancora sciogliere il sapone. Poi, fate raffreddare e versate la miscela così ottenuta direttamente nella borraccia. A questo punto, procedete come indicato nel rimedio con il sapone di Marsiglia e risciacquate abbondantemente fino a quando non uscirà più la schiuma.

Sale grosso

Ultimo trucchetto che avrete sicuramente sempre a portata di mano prevede l’uso del sale grosso! Qui svolge una doppia funzione, quella di togliere i cattivi odori e quella di catturare l’umidità. Basterà soltanto riempire metà borraccia con il sale e attendere l’intera notte così che possa essere del tutto efficace. Togliete poi il sale grosso, risciacquate la borraccia e non avrete più il problemino dei cattivi odori!

Altri consigli utili per non danneggiarle

Finora, abbiamo visto alcuni rimedi in grado di pulire a fondo le borracce in alluminio. È bene, però, anche seguire alcuni accorgimenti così da mantenerla funzionale quanto più tempo possibile ed evitare di danneggiarla.

