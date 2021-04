Se c’è una cosa difficile da ottenere in casa è un bagno sempre profumato!

Il wc, infatti, sembra tendere, per sua stessa natura, ai cattivi odori e a non essere mai profumato così come vorremmo.

Per quanto possiamo dedicarci alla sua pulizia, basta qualche minuto e tutto il profumo di pulito è già svanito!

Insomma, la puzza sembra davvero essere dietro l’angolo!

La bella notizia, però, è che avere un wc pulito e profumato è possibile grazie al potere del sapone giallo.

Vediamo insieme come utilizzarlo!

N.B. Prima di utilizzare il sapone giallo, consultate prima le indicazioni del produttore del vostro water.

Spray multiuso

La funzione sgrassante del sapone molle potassico è in grado di detergere tutte le superfici in maniera molto efficace.

Potete, quindi, utilizzarlo per la pulizia dei sanitari e delle ceramiche del vostro bagno, creando uno spray multi uso da utilizzare all’occorrenza.

La presenza di olio di cocco, infatti, permette di sciogliere il panetto con facilità e creare, quindi, una versione liquida senza il timore che possa solidificarsi come avviene per il sapone di Marsiglia.

Quindi, versate 500 ml di acqua in una pentola e aggiungete 1 panetto di sapone molle di 500 grammi al suo interno.

Vi ricordiamo, però, di tagliare questi panetti a pezzetti così da facilitare lo scioglimento.

Una volta inseriti i pezzetti di sapone nella pentola contenente acqua, portate il tutto a un leggero bollore. Spegnete, poi, il fuoco e coprite la pentola con un coperchio.

Noterete che il sapone si scioglierà completamente in pochi minuti. Se non si è sciolto abbastanza, accendete il fuoco per qualche altro minuto.

Quindi, spegnete, lasciate raffreddare un po’ e trasferite il composto così ottenuto in un flacone spray da 1 litro.

Aggiungete, poi, l’acqua per la restante parte del flacone e 18 gocce di tea tree oil, un olio essenziale che svolge una potente azione batterica utile per disinfettare il vostro wc.

A questo punto, spruzzate il detergente sulle superfici dei vostri sanitari e del vostro water e lasciatelo agire per un po’. Strofinate con una spugnetta, dopodiché risciacquate. Il vostro bagno sarà più pulito che mai!

Il trucchetto degli adesivi profumati

Questo rimedio è indicato non tanto per pulire il wc, ma per profumarlo. Come già detto, infatti, il wc tende sempre ad emanare odori non proprio piacevoli.

Per questo, il sapone giallo può venire in nostro soccorso con un rimedio veloce e super efficace!

Data la sua consistenza morbida e molle, vi basterà tagliare pezzetti di sapone e plasmarli con le mani fino ad ottenere la forma che desiderate.

Potete, per esempio, modellarlo fino ad ottenere un cuore o semplicemente un cerchio. Insomma, date spazio alla vostra creatività!

A questo punto, prendete la formina così ottenuta e attaccatela direttamente sulla parete del water, accertandovi che aderisca bene.

È consigliabile posizionarla in un punto dove possa venire a contatto con l’acqua quando tiriamo lo sciacquone, ma di non attaccarla nel punto in cui il getto dell’acqua è più potente, perché potrebbe staccarsi nell’immediato.

Quindi, scaricate e voilà: che profumo!

Palline monodose

Siccome il sapone giallo ha una consistenza molto morbida e appiccicosa, per molte di noi potrebbe essere un fastidio utilizzarlo e “sporcarci le mani” nel tagliarlo, se vogliamo un rimedio più veloce e comodo.

Per questo, potrebbe essere utile, svolgere tutto il “lavoro sporco” una sola volta così da beneficiare di questo ingrediente super efficace ogni volta che lo desideriamo senza avere ulteriori fastidi!

Stiamo parlando delle palline monodose già pronte che potete utilizzare all’occorrenza!

Il procedimento per la realizzazione di queste palline monodose è molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è prendere un panetto di sapone e tagliarlo in tanti pezzettini.

A questo punto, utilizzate le mani e create tante piccole palline della dimensione che preferite.

Riponetele, poi, in un contenitore ermetico e conservate il contenitore in un luogo fresco o temperatura ambiente, lontano dai raggi solari.

E voilà: non vi resta che utilizzarle ogni volta che ne avrete bisogno!

Vi basterà prendere una pallina e scioglierla in un secchio contenente acqua molto calda o bollente, lasciatela sciogliere e agitate il contenuto del secchio per mescolare gli ingredienti.

A questo punto, immergete una spugna all’interno della miscela così ottenuta e passatela su tutta la superficie del vostro water.

Lasciate agire per un po’, dopodiché gettate il contenuto del secchio nel water e tirate lo sciacquone.

Il vostro bagno sarà profumato e super pulito!

N.B Vi raccomandiamo di fare attenzione nel maneggiare l’acqua molto calda e di aspettare sempre che si raffreddi un po’.

Avvertenze

Ricordiamo di seguire attentamente le indicazioni di produzione prima di utilizzare questo metodo sul vostro wc.

