Molte volte, quando ci si trova degli ospiti indesiderati in casa, si tollera la sorpresa cercando di allontanarli nel modo più pacifico possibile.

Quello che proprio non si riesce a mandare giù è la presenza delle cimici sugli infissi, ma il peggio è quando si attaccano alle lenzuola stese fuori al balcone!

Se anche a voi è capitato e state cercando modi efficaci per lavare le lenzuola e prevenire l’attacco delle cimici verdi nella vostra camera da letto, è arrivato il momento di usare i metodi per rimediare!

Vediamo insieme quali sono gli accorgimenti da usare per lavare le lenzuola e non far attaccare le cimici.

Usare un ammorbidente naturale

Partiamo dall’ammorbidente: è sempre preferibile usarne uno naturale, in modo da unire l’amore per l’ambiente a quello per la natura, poiché gli ammorbidenti chimici possono uccidere gli insetti.

Ebbene, tutto quello che dovrete fare è mescolare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione; successivamente aggiungete 10 gocce di un olio essenziale a vostra scelta e avete ottenuto il vostro ammorbidente naturale!

Potete optare per qualsiasi fragranza, ma vi consiglio il tea tree oil o quello di lavanda che hanno odori molto sgradevoli per le cimici verdi.

Quando caricate le lenzuola nel cestello per effettuare il lavaggio, usate 100 ml del prodotto ottenuto ed ecco fatto!

Io lo uso ormai da sempre e lo preparo a casa, come potete vedere in questo video:

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è noto per le sue proprietà delicate, profumate e antibatteriche; in lavatrice è immancabile e viene usato da tantissimo tempo per rinfrescare le lenzuola.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

La sua efficacia nel rimuovere sporco, unito all’odore contribuirà a creare un ambiente meno invitante per le cimici verdi perché non ne sopportano l’odore!

Vi basterà grattugiare mezzo misurino di panetto di sapone di Marsiglia e metterlo all’interno del cestello prima di avviare il lavaggio; procedete avviando la lavatrice e sentirete una freschezza fantastica!

Le cimici non saranno più un problema!

Tea Tree Oil

Abbiamo menzionato prima il tea tree oil, ma in realtà bisogna concentrarsi per bene su questo prodotto, soprattutto se vogliamo evitare le cimici verdi sulle lenzuola.

La prima cosa da sapere è che l’olio essenziale di tea tree è un potente agente antiparassitario e pulente, pertanto potete usarlo sempre in lavatrice.

Nel nostro caso specifico, il prodotto aiuterà ad ammorbidire le fibre delle lenzuola, evitando di farle indurire, ma soprattutto sarà un fantastico repellente per le cimici e per altri tipi di insetti.

Menta

Tra i vari profumi elencati, anche la menta ha un odore che respinge le cimici e fa in modo che non si avvicinino nemmeno alle lenzuola.

Potete preparare una soluzione a base di acqua e olio essenziale di menta e spruzzarla sulle lenzuola prima di stendere e anche quando si sono asciugate, prima di riporle nel vostro armadio.

In alternativa, potete mettere delle foglie di menta essiccate all’interno delle custodie per cuscini e coperte.

Metodi nella camera da letto

Oltre al lavaggio delle lenzuola, adottate alcune pratiche nella vostra camera da letto per prevenire l’insorgenza delle cimici verdi.

Tenete la stanza ben arieggiata, riducete l’umidità mettendo delle ciotola piene di sale grosso sui comodini e ispezionate regolarmente il vostro letto per individuare segni di infestazione.

Alcuni trucchi che allontaneranno gli insetti, inoltre, sono mettere dello scotch o del nastro isolante lungo i battiscopa della stanza; spruzzare una soluzione d’acqua e 5 gocce di tea tree oil sul letto; fare un infuso alla menta e lasciarlo nella stanza per diffonderne l’odore e respingere gli animaletti.

Avvertenze

Per salvaguardare sempre le lenzuola e la loro durata nel tempo, è importantissimo seguire le istruzioni sulle etichette di lavaggio.