Per fare i lavaggi ogni giorno ci sono delle abitudini che difficilmente si abbandonano, come il prediligere degli ingredienti specifici.

Chi ama il bicarbonato, chi l’acido citrico, il percarbonato e così via, c’è sempre l’imbarazzo della scelta su cosa usare ogni giorno!

Oggi vedremo insieme anche un altro elemento molto amato anche in passato per il bucato a mano: parlo naturalmente dal sapone di Marsiglia!

Scopriamo tutti i trucchetti per sfruttare al meglio quest’ingrediente!

Per sbiancare i panni

Il primo uso fantastico del sapone di Marsiglia in lavatrice è per sbiancare i panni!

Non è una novità, stiamo parlando di un vecchio ed intramontabile trucchetto della Nonna che ancora oggi viene diffuso perché super efficace.

Quello che dovrete fare è mettere 1 cucchiaio di scaglie di sapone nella vaschetta del detersivo o direttamente nel cestello.

Naturalmente potete fare lo stesso passaggio anche se lavate il bucato a mano e vedrete che fantastico risultato!

Per un profumo fantastico

Chi non ama avere un profumo fantastico sui panni?

Il sapone di Marsiglia è fantastico proprio per questo, perché possiede un’azione sbiancante e sgrassante da fare invidia, ma ha anche un profumo inebriante, dunque parliamo di un prodotto completo.

Se volete che si senta l’odore su tutto il bucato non dovrete far altro che usare il trucchetto dell’asciugamano, vediamo subito di cosa si tratta!

Basterà semplicemente inumidire un asciugamano con acqua tiepida e strofinare una saponetta di Marsiglia su entrambi i lati facendo impegnare per bene il tessuto del sapone.

A questo punto mettete in lavatrice e avviate il lavaggio…saranno profumatissimi!

Pretrattare le macchie

Quando capita che, ahimè, si sporca proprio quell’indumento chiaro o bianco che tanto ci piace, la soluzione è soltanto pretrattare le macchie.

Vi sono tanti rimedi naturali per farlo, ma il sapone di Marsiglia rappresenta da sempre quello più immediato ed efficace da usare.

Basterà soltanto inumidire la zona interessata del tessuto e strofinare sopra la saponetta di Marsiglia in maniera molto delicata.

Successivamente andate a mettere direttamente in lavatrice e a fine lavaggio la macchia sarà completamente sparita!

Insieme al bicarbonato

Già da solo questo prodotto è fantastico, ma se usato insieme al bicarbonato potete ottenere un fantastico detergente naturale per la lavatrice che vi farà dire addio a tutti i detergenti chimici ed industriali!

Vediamo insieme come prepararlo!

Ingredienti

1 saponetta di Marsiglia

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

2 litri d’acqua

Sciogliete la saponetta a bagnomaria e unite poco a poco il bicarbonato di sodio. Ottenuto un composto omogeneo e liscio, dovrete diluirlo nell’acqua.

Versate tutto in un flacone comodo ed ecco che il vostro detergente naturale è pronto! Usatelo nella vaschetta del detersivo ad ogni lavaggio.

Per togliere la puzza

Molte volte si apre il cestello dopo un lavaggio e si sente una strana puzza, sicuramente è segno che qualcosa è andato storto.

Sicuramente i cattivi odori che si sentono sono di umido, di chiuso o di muffa, ma non preoccupatevi, ho la soluzione giusta per voi!

Potete mettere i panni in ammollo in una bacinella con acqua calda e 3 cucchiai di sapone di Marsiglia, lasciate per un’intera notte e l’indomani sciacquate e stendete.

In alternativa fate un lavaggio a vuoto in lavatrice con mezzo kg di sale grosso, poi ripetete il lavaggio del bucato usando 1 misurino di saponetta grattugiata nel cestello.

Pulizia quotidiana

Ci sono alcuni pezzi della lavatrice che vanno puliti ogni giorno per fare in modo che si mantengano sempre come nuovi.

Un esempio è il cassettino e la guarnizione, entrambi elementi soggetti ad accumulare il calcare e la muffa.

Tre o quattro volta a settimana mettete un po’ di sapone su una spugnetta e passatela sulle zone sporche della lavatrice, poi risciacquate ed ecco fatto!

Avvertenze

Leggete le etichette di lavaggio dei vestiti prima di usare il sapone di Marsiglia.