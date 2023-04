Chi possiede il piano cottura in acciaio sa bene che mantenerlo sempre splendente è una vera e propria sfida!

Si tratta, infatti, di un materiale molto bello da vedere e adatto alla cucina, ma allo stesso tempo si graffia e sporca con una facilità unica.

Per oggi vedremo insieme 5+1 rimedi della Nonna per lucidare l’acciaio ogni giorno!

Aceto bianco d’alcol

La prima scelta, tra i rimedi naturali, per lucidare a fondo il piano cottura, ricade sicuramente sull’aceto bianco d’alcol.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che quest’ingrediente risulta estremamente efficace quando si devono lucidare superfici opache, soprattutto nel nostro caso specifico.

Tutto quello che dovrete fare per usarlo è mettere qualche goccia di prodotto su un panno in microfibra ben sciacquato e strizzato.

Nel caso in cui vi fossero delle macchie, strofinatele via con una spugnetta non abrasiva ed ecco che il piano cottura sarà tornato come nuovo!

Bicarbonato di sodio

Con la sua leggera, ma efficace azione abrasiva anche il bicarbonato di sodio si annovera tra i migliori rimedi per ottenere un piano cottura lucido!

Per usarlo virgola non dovrete mai metterlo al naturale direttamente sulla spugna, ma diluirlo con dell’acqua.

Dunque, mescolate 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con 1 cucchiaio d’acqua fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel; spalmate il composto sulla spugna morbida e strofinatelo sul piano cottura.

In seguito non vi resterà che risciacquare bene, togliere tutti i residui e godervi il risultato!

Sapone giallo

Usato da innumerevoli anni sia per la lavatrice che per la casa, il sapone giallo non può mancare nella lista dei trucchetti per un acciaio perfetto!

Essendo a base di olio di cocco, riesce a dare un ottimo risultato in termini di brillantezza e di pulizia approfondita; per cui vediamo subito come sfruttarlo al meglio!

Altro non dovrete fare che spalmare una pallina di prodotto sul lato non abrasivo della spugna, strofinate energicamente sul piano cottura, specie nelle zone dove ci sono macchie incrostate e lasciate agire per un paio di minuti.

Successivamente, risciacquate per bene assicurandovi di non lasciare degli aloni o dei residui di sapone.

Sale fino

Non tutti sanno dei benefici che il sale fino può portare non soltanto alla cucina, per la preparazione delle pietanze, ma anche all’interno della casa nei rimedi naturali per le pulizie.

Questo prodotto, infatti, è in grado di togliere le macchie più ostinate e tipologie di sporco particolari come il calcare o la muffa.

Nel caso del piano cottura, dovrete fare gli stessi passaggi del bicarbonato di sodio, altrimenti potreste rischiare di graffiarlo.

Pertanto, diluite 1 cucchiaio di prodotto con quanto basta d’acqua per ottenere una sorta di gel e spalmatelo sulla spugna che userete poi per pulire in modo approfondito l’acciaio.

Risciacquate con acqua calda ed ecco che sarà tornato come nuovo!

Succo di limone

Il succo di limone, proprio come il sale, e alla base non soltanto della cucina, ma anche della preparazione dei detergenti naturali.

Innanzitutto per il suo meraviglioso ed inebriante profumo, ma anche perché è un ottimo anticalcare ed un disincrostante naturale.

Potete usarlo strofinando direttamente la metà dell’agrume sul piano cottura, così da renderlo una vera e propria spugna naturale.

Risciacquate poi con dell’acqua calda ed il piano cottura sarà brillante come non mai!

Sapone di Marsiglia

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per avere l’acciaio del piano cottura sempre lucido e il nostro caro sapone di Marsiglia!

Saprete bene che lo si può usare in tutte le zone della cucina, ma anche nel caso di un piano cottura particolarmente incrostato darà il meglio di sé.

Usarlo è semplicissimo: dovrete solo tanto grattugiare un cucchiaio di prodotto sulla spugna e procedere strofinando finché non si sono tolte tutte le macchie.

Risciacquate per bene e, oltre ad un pulito perfetto avrete anche un fantastico profumo!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non macchiare o danneggiare l’acciaio.